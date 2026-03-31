Ένθερμη αγκαλιά Βιεϊρίνια-Κούδα στην εκδήλωση των παλαιμάχων - «Παρούσα» και η πρώτη κούπα των 100! (pics/vids)

«Ασπρόμαυρη» συνάντηση παλαιμάχων πραγματοποιήθηκε σήμερα (31/3) στη Θεσσαλονίκη, στην οποία έδωσαν το «παρών» μεταξύ άλλων οι Γιώργος Κούδας και Αντρέ Βιεϊρίνια.

Ιστορική χρονιά για τον ΠΑΟΚ η φετινή, καθώς συμπληρώνονται 100 έτη από την ίδρυση της ομάδας, ενώ σήμερα (31/3) πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με «επίκεντρο» του παλαιμάχους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου.

Το «παρών» έδωσαν όλοι οι θρύλοι της «ασπρόμαυρης» ιστορίας, ο Δημήτρης Πέλκας με τον Αντρέ Βιεϊρίνια, αλλά και η Κυπελλούχος ομάδα χάντμπολ γυναικών, που έφερε την πρώτη κούπα.

Μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μνήμες και περηφάνια για την ιστορία μας, στην ετήσια εκδήλωση των βετεράνων του ΠΑΟΚ.



Πολλές γενιές ποδοσφαιριστών που φορεσαν την φανέλα με τον Δικέφαλο στο στήθος, ενώθηκαν, θυμήθηκαν και τίμησαν το παρελθόν, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση τη χρονιά pic.twitter.com/1uSHsTpnqH — PAOK FC (@PAOK_FC) March 31, 2026

«Είναι μια υπέροχη ημέρα. Ευχαριστούμε την διοίκηση του συλλόγου του ΠΑΟΚ γι’ αυτή την εκδήλωση. Δεν βρισκόμαστε τακτικά, οπότε είναι μια συγκινητική στιγμή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κούδας.

Μια ιδιαίτερη στιγμή της ετήσιας συγκέντρωσης των παλαιμάχων του ΠΑΟΚ ήταν η βράβευση του πρώην προέδρου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Θανάση Χατζόπουλου. Λόγω υποχρεώσεων, ο Θανάσης Χατζόπουλος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην εκδήλωση, και το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους του ο Αντώνης Τσαλόπουλος.

«Και οι δύο έχουμε τον ίδιο ρόλο, αγαπάμε τον ΠΑΟΚ. Ο Θανάσης δεν μπόρεσε να είναι εδώ, οπότε εκ μέρους του σας ευχαριστώ όλους για αυτή την τιμή», ανέφερε ο Τσαλόπουλος.

O διοικητικός υπεύθυνος των τμημάτων χάντμπολ του συλλόγου, Δημήτρης Χασεκίδης, μιλώντας για το πρώτο τρόπαιο της ιστορικής ασπρόμαυρης σεζόν, δήλωσε:

«Θα έρθουν πολλά περισσότερα τρόπαια στο σύλλογο. Θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε κι ένα τρόπαιο στον Βόλο στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Γιατί όχι να μην δούμε κι ένα πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ η ομάδα έχει πιθανότητες για το ευρωπαϊκό. Ελπίζουμε για το καλύτερο.

Ο ΠΑΟΚ είναι η ζωή μας. Οι βετεράνοι είναι τα ιερά τέρατα του συλλόγου, αισθανόμαστε νάνοι μπροστά τους. Αυτοί μας γαλούχησαν. Τους αγαπάμε και τους σεβόμαστε. Είναι μια μεγάλη στιγμή για τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Ελπίζουμε κι εμείς από την πλευρά μας να φέρουμε κι άλλα τρόπαια στον οργανισμό του ΠΑΟΚ».