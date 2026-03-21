Η Μπέρνλι προηγήθηκε εκτός έδρας κόντρα στην Φούλαμ, η οποία όμως έκανε την ανατροπή (3-1) και ανέβηκε στην 8η θέση.

Η ομάδα του Σκοτ Πάρκερ χρειαζόταν ένα σπάνιο «θαύμα» για να αποφύγει την επιστροφή στην Championship και φάνηκε ότι μπορεί να κάνει ένα βήμα με τεράστιο «διπλό» στο Craven Cottage, όμως οι γηπεδούχοι στο φινάλε γύρισαν την κατάσταση. Στο -9 από την παραμονή παρέμεινε η Μπέρνλι.

Στο 60’ με πλασέ από κοντά έπειτα από γύρισμα από δεξιά, ο Φλέμινγκ έκανε το 0-1 για τους φιλοξενούμενους, που όμως δεν άντεξαν στη συνέχεια. Στο 67’ ο Κινγκ έφερε το ματς στα ίσα για την ομάδα του Μάρκο Σίλβα και στο 73’ ο Χάρι Γουίσον συνέκλινε και εκτέσε για το 2-1. Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε με ένα ακόμα εύστοχο πέναλτι ο Μεξικάνος επιθετικός, Ραούλ Χιμένες.