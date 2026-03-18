Στα... όπλα η Σενεγάλη: «Δεν θα φύγει το Κύπελλο, διεφθαρμένη η Αφρικανική Συνομοσπονδία»

Αποφασισμένοι για... πόλεμο στη Σενεγάλη μετά την πρωτοφανή απόφαση της CAF να δώσει στο Μαρόκο το τρόπαιο του Κόπα Άφρικα.

Ο Γενικός Γραμματέας της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Σενεγάλης εξαπολύει πυρά κατά της Συνομοσπονδία Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF), χαρακτηρίζοντάς τη διεφθαρμένη και ξεκαθαρίζει ότι το τρόπαιο του Κόπα Άφρικα δεν πρόκειται να φύγει από τη χώρα!

«Η Συνομοσπονδία Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF) είναι διεφθαρμένη και οι αντιδράσεις παγκοσμίως μετά από αυτή την απόφαση επιβεβαιώνουν τη γενική αγανάκτηση. Θέλω να καθησυχάσω όλους τους Σενεγαλέζους. Η Σενεγάλη έχει το δίκιο και τη νίκη με το μέρος της. Το Κύπελλο δεν θα φύγει από τη χώρα», δήλωσε ο Αμπντουλαγέ Σο.

Παράλληλα το στέλεχος της σενεγαλέζικης ομοσπονδίας καταγγέλλει μεθοδεύσεις κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, "δείχνοντας" μάλιστα συγκεκριμένο στέλεχος της επιτροπής από τη Νιγηρία, για τον οποίο γνώριζαν ώρες πριν πως... "είχε μία εντολή να εκτελέσει!" κι επανέλαβε την επικείμενη προσφυγή στο CAS για την ανατροπή της απόφασης.

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