Σενεγάλη: «Άδικη και άνευ προηγούμενου απόφαση, πλήττει το κύρος του αφρικανικού ποδοσφαίρου»

Οργή επικρατεί στη Σενεγάλη για την απόφαση-σοκ της αφρικανικής ομοσπονδίας που δίνει το Κόπα Άφρικα στο Μαρόκο.

Δεν έχει προηγούμενη η απόφαση του Εφετείου της Συνομοσπονδίας Αφρικανικού Ποδοσφαίρου, που φέρνει τα πάνω-κάτω αναφορικά με τον τελικό του Κόπα Άφρικα τον οποίο είχε κερδίσει η Σενεγάλη, αλλά πρωταθλητής Αφρικής ανακηρύσσεται τελικά το Μαρόκο, για όσα είχαν συμβεί κατά τη διάρκεια του αγώνα!

Οι Σενεγαλέζοι είναι στα... κάγκελα, κάνουν λόγο για άδικη και άνευ προηγουμένου απόφαση και ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν στο CAS.

Αναλυτικά όσα αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ποδοσφαιρική ομοσπονδίας της Σενεγάλης:

«Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Σενεγάλης (FSF) έλαβε γνώση σήμερα της κοινοποίησης της απόφασης που εκδόθηκε στις 17 Μαρτίου 2026 από το Εφετείο της Συνομοσπονδίας Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF), στο πλαίσιο της υπόθεσης DC23316.

Η διαδικασία αυτή έπεται της καταγγελίας που υποβλήθηκε κατά τον αγώνα υπ’ αριθμ. 52 του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (CAN), Μαρόκο 2025, μεταξύ Σενεγάλης και Μαρόκου.

Με την απόφαση αυτή, το Εφετείο της CAF έκρινε παραδεκτή και έκανε δεκτή την έφεση της Βασιλικής Μαροκινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FRMF).

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το όργανο ακύρωσε την απόφαση που είχε εκδοθεί από το Πειθαρχικό Όργανο της CAF, με το σκεπτικό ότι το δικαίωμα ακρόασης της εκκαλούσας πλευράς δεν τηρήθηκε κατά τη διαδικασία σε πρώτο βαθμό.

Το Εφετείο έκρινε επίσης ότι η συμπεριφορά της ομάδας της Σενεγάλης εμπίπτει στα άρθρα 82 και 84 του Κανονισμού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Κατά συνέπεια, η CAF έκρινε ότι η FSF παραβίασε το άρθρο 82 και επέβαλε την απώλεια του αγώνα στα χαρτιά (κατακύρωση με ήττα), με σκορ 3-0 υπέρ της FRMF, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 84.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Σενεγάλης καταγγέλλει μια άδικη, άνευ προηγουμένου και απαράδεκτη απόφαση, η οποία πλήττει το κύρος του αφρικανικού ποδοσφαίρου.

Για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της και των συμφερόντων του σενεγαλέζικου ποδοσφαίρου, η Ομοσπονδία θα κινήσει, το συντομότερο δυνατό, διαδικασία προσφυγής ενώπιον του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου (CAS/TAS) στη Λωζάνη.

Η FSF επαναβεβαιώνει την αταλάντευτη προσήλωσή της στις αξίες της ακεραιότητας και της αθλητικής δικαιοσύνης και θα κρατά το κοινό ενήμερο για τις εξελίξεις της υπόθεσης»

