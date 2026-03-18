Ο τελικός του Copa Africa που έφερε το παγκόσμιο ΣΟΚ στο ποδόσφαιρο - Όλα όσα έγιναν (vid)

Η Σενεγάλη στις 18/1 κατέκτησε το Copa Africa στον επεισοδιακό τελικό κόντρα στο Μαρόκο, με την Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να της αφαιρεί τον τίτλο δύο μήνες μετά.

Ο τελικός του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής τον περασμένο Ιανουάριο ήταν άκρως επεισοδιακός και η εξέλιξή του είχε στοιχεία θρίλερ, με τη Σενεγάλη να κατακτά το τρόπαιο κόντρα στο Μαρόκο. Όμως η Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αποφάσισε να κρίνει τον τίτλο στα… χαρτιά και δύο μήνες μετά τον τελικό, έδωσε τον τίτλο στο Μαρόκο.

Ας θυμηθούμε όμως τι είχε συμβεί στις 18 Ιανουαρίου 2026, στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Το παιχνίδι είχε ρυθμό από το ξεκίνημα και αρκετές ευκαιρίες κυρίως από τους παίκτες του Μαρόκου με τον Ελ Κααμπί, ενώ και η Σενεγάλη είχε τις στιγμές της.

Όλα κυλούσαν προς… παράταση, αλλά στις καθυστερήσεις έγινε ο… χαμός. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ακυρώθηκε γκολ της Σενεγάλης για επιθετικό φάουλ. Στο όγδοο λεπτό, ο διαιτητής έδωσε πέναλτι υπέρ του Μαρόκου και εκεί άρχισαν τα… όργανα. Ο Σενεγαλέζοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για αυτή την απόφαση και μάλιστα, αποχώρησαν από το γήπεδο!

Μετά από αρκετά λεπτά και παρέμβαση του αρχηγού Μανέ, οι παίκτες της Σενεγάλης επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ντίας εκτέλεσε το πέναλτι και ο Μεντί μπλόκαρε μπάλα, στέλνοντας τον τελικό στην παράταση!

Στον έξτρα χρόνο, η Σενεγάλη ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ με καταπληκτικό σουτ του Γκέιγ στο 94ο λεπτό του αγώνα, μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς! Το Μαρόκο είχε τεράστια στιγμή στο 104’ να ισοφαρίσει, αλλά η κεφαλιά του Εν Νεσίρι να φεύγει ελάχιστα άουτ!

Ακολούθησαν πολλές φάσεις για το Μαρόκο, με τον Αγκέρντ να έχει δοκάρι στο 108’, ενώ η Σενεγάλη έχασε ευκαιρίες για δεύτερο γκολ με τον Εντιάιγ. Το σκορ δεν άλλαξε και το τελικό σφύριγμα βρήκε τους Σενεγαλέζους να πανηγυρίζουν έξαλλα την κατάκτηση του τροπαίου, σε έναν από τους πιο τρελούς τελικούς στην ιστορία.

Το Μαρόκο όμως δεν άφησε έτσι την υπόθεση και από την επόμενη μέρα κίνησε τις νομικές διαδικασίες να αμφισβητήσει την κατάκτηση του τίτλου από τη Σενεγάλη, λόγω της συμπεριφοράς των παικτών να αποχωρήσουν από το γήπεδο. Η απόφαση από την Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εκδόθηκε χθες και για πρώτη φορά ένας τίτλος μιας τέτοιας διοργάνωσης κρίνεται εκτός γηπέδου.

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