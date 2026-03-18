Σφοδρή κριτική στη FIFA: «Ο Ινφαντίνο νομίζει ότι είναι ο Τραμπ της Αφρικής»

Έντονη αναστάτωση έχει προκαλέσει στον ποδοσφαιρικό κόσμο η απόφαση της CAF να απονείμει τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής στο Μαρόκο, δύο μήνες μετά τον τελικό απέναντι στη Σενεγάλη.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις, τόσο από παίκτες όσο και από προσωπικότητες του ποδοσφαίρου, με πολλούς να αμφισβητούν τη διαδικασία και τις αποφάσεις της συνομοσπονδίας.

Ο έμπειρος προπονητής Κλοντ Λε Ρουά, με θητεία σε αρκετές εθνικές ομάδες της Αφρικής, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση, μιλώντας στην εκπομπή «L'Équipe du soir».

Μεταξύ άλλων, άφησε αιχμές για τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, υποστηρίζοντας ότι είχε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση.

«Νομίζει ότι είναι ο Τραμπ του αφρικανικού ποδοσφαίρου. Υπάρχουν πολλές ύποπτες και σκιώδεις συμφωνίες πίσω από όλο αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η απόφαση θα εκθέσει την ήπειρο στα μάτια της διεθνούς κοινότητας.

Παράλληλα, τόνισε ότι, αν και το Μαρόκο είχε εξαιρετική πορεία, στον τελικό η Σενεγάλη ήταν ανώτερη και άξιζε το τρόπαιο.

Αιχμηρός ήταν και ο Σαμίρ Νασρί, ο οποίος σχολίασε την απόφαση στο Canal+.

«Αν το είχαν ανακοινώσει αμέσως μετά τον τελικό, θα το καταλαβαίναμε. Τώρα όμως; Είναι γελοίο. Οι Σενεγαλέζοι πανηγύρισαν ήδη την κατάκτηση, τι θα γίνει τώρα;», ανέφερε, ασκώντας κριτική στη διαχείριση της υπόθεσης.

Η υπόθεση έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση γύρω από τη διαφάνεια και τη λειτουργία της CAF, με πολλούς να θεωρούν ότι η αξιοπιστία της διοργάνωσης έχει πληγεί σημαντικά.

Όπως όλα δείχνουν, το θέμα αναμένεται να απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα, τόσο την Αφρική όσο και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο