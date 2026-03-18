Τα δύο άρθρα που άλλαξαν την ιστορία: Πώς το Μαρόκο πήρε το Copa Africa εκτός γηπέδου

Μια απίστευτη απόφαση έφερε τούμπα το διεθνές ποδόσφαιρο, αφού η Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αποφάσισε να αφαιρέσει τον τίτλο από τη Σενεγάλη και να τον δώσει στο Μαρόκο, δύο μήνες μετά τον τελικό του Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Η ανατροπή βασίστηκε στα άρθρα 82 και 84 του κανονισμού της διοργάνωσης, τα οποία επικαλέστηκε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Μαρόκου στην έφεσή της.

Σύμφωνα με αυτά, ομάδα που αποχωρεί, αρνείται να συνεχίσει ή εγκαταλείπει τον αγώνα χωρίς άδεια διαιτητή, τιμωρείται με ήττα και αποκλεισμό.

Η Επιτροπή Εφέσεων της CAF έκανε δεκτή την ένσταση του Μαρόκου, ακυρώνοντας την αρχική απόφαση και κρίνοντας ότι η συμπεριφορά της Σενεγάλης εμπίπτει στις παραβάσεις των συγκεκριμένων άρθρων. Οπότε ο τελικός κατακυρώθηκε με σκορ 3-0 υπέρ των Μαροκινών, οι οποίοι αναδείχθηκαν πρωταθλητές.

Τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη έλαβαν χώρα στα τελευταία λεπτά του τελικού.

Στις καθυστερήσεις, δόθηκε πέναλτι υπέρ του Μαρόκου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τους Σενεγαλέζους. Οι διαμαρτυρίες έγιναν μεγαλύτερες όταν παίκτες αποχώρησαν προσωρινά από τον αγωνιστικό χώρο, έπειτα από οδηγία του προπονητή τους.

Αν και τελικά επέστρεψαν και ο αγώνας συνεχίστηκε, το περιστατικό αυτό αποδείχθηκε μοιραίο. Το πέναλτι εκτελέστηκε με μεγάλη καθυστέρηση, όμως χάθηκε, και η Σενεγάλη επικράτησε στην παράταση με 1-0.

Ωστόσο, η νέα απόφαση απόφαση της ομοσπονδίας ανέτρεψε το αποτέλεσμα, χαρίζοντας στο Μαρόκο έναν τίτλο που κρίθηκε εκτός γηπέδου.