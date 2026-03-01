Παναθηναϊκός: Με 7 αλλαγές και Κοντούρη - Παντελίδη βασικούς κόντρα στον Άρη

Με 7 αλλαγές παρατάσσει το «Τριφύλλι» ο Ράφα Μπενίτεθ κόντρα στον Άρη, δίνοντας φανέλα βασικού σε Ερνάντες, Αντίνο, Κοντούρη και Παντελίδη.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (1/3, 20:00) τον Άρη στην Λεωφόρο, θέλοντας φυσικά μόνο τους τρεις βαθμούς της νίκης ώστε να πιάσει στην 4η θέση τον Λεβαδειακό, έχοντας και ένα ματς λιγότερο.

Ο Ράφα Μπενίτεθ κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως δεν μπορεί να υπολογίζει στους Σίριλ Ντέσερς, Πέδρο Τσιριβέγια, Γιάννη Κώτσιρα, Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, Μανώλη Σιώπη και Ίνγκι Ίνγκασον.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Λαφόν, με τους Ερνάντες, Γεντβάι και Κάτρη να αποτελούν την τριπλέτα της άμυνας.

Αριστερά θα βρίσκεται ο Κυριακόπουλος, δεξιά ο Καλάμπρια και η δυάδα των χαφ θα απαρτίζεται από τους Κοντούρη και Τσέριν. Στην κορυφή θα είναι ο Σφιντέρσκι, με τους Αντίνο και Παντελίδη πίσω του.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Κότσαρης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Σισοκό, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Τουμπά και Γιάγκουσιτς.