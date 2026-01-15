Ό,τι κι αν λέγεται μέσα στον πανικό ένα είναι το βασικό πρόβλημα της ΑΕΚ στο 2026…

Είμαι από τους λίγους που είχα το… προνόμιο να παρακολουθήσω τα δύο πρώτα ματς της ΑΕΚ στο 2026 μέσα από το γήπεδο. Ενα πράγμα φαίνεται με γυμνό μάτι. Η ΑΕΚ επέστρεψε κουρασμένη από την… ξεκούραση. Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Δεν της έκατσαν και οι στιγμές, δεν είχε τη ρέντα που είχε στα δύο τελευταία ματς του μαγικού Δεκέμβρη και έτσι μετά από μόλις δύο αγώνες βρέθηκε από πρώτη τρίτη, μικρό το κακό για διαφορές ενός πόντου ή ισοβαθμίες, αλλά και ήδη εκτός ενός τίτλου που σίγουρα είναι μεγάλο κακό. Ιδίως όταν έχει προέλθει από εντός έδρας ήττα μέσα στη Φιλαδέλφεια από τον ΟΦΗ.

Η επόμενη μέρα μια τέτοιας βαριάς ήττας εκτός από δύσκολη είναι δεδομένο πως θα έχει πάρα πολύ κουβέντα. Για αυτό όλοι λένε πως είναι πολύ καλό να έρχεται αμέσως ένα άλλο ματς ώστε να αλλάξει το μομεντουμ που είπε ο Νίκολιτς. Η κουβέντα όμως που γίνεται είναι όπως πάντα και αποπροσανατολιστική. Το ότι είμαστε σε μεταγραφική περίοδο φέρνει στην πρώτη γραμμή για παράδειγμα το ότι η ΑΕΚ έχει αργήσει να πάρει χαφ. Κάποιοι θεωρούν δεδομένο πως αν η ΑΕΚ είχε πάρει το αμυντικό χαφ που θέλει ο Νίκολιτς θα είχε νικήσει στη Θεσσαλονίκη και θα ήταν στα ημιτελικά του κυπέλλου. Το θεωρώ αστείο. Και τον Μακελελε στα νιάτα του να είχε η ΑΕΚ στην ενδεκάδα δεν θα μπορούσε να μεταμορφωθεί.

Το βασικό της πρόβλημα ήταν η φρεσκάδα που έλειπε σε συνδυασμό με την έλλειψη ρυθμού. Και στα δύο ματς. Απλά με τον ΟΦΗ ήταν κάπως καλύτερη γιατί έπαιζε στο σπίτι της αν και με καλύτερη ομάδα από τον τωρινό Αρη και με κανονικές καιρικές συνθήκες. Και ήταν και το δεύτερο ματς. Κανένας παίκτης δεν έλειπε, καμιά επιλογή ή αλλαγή δεν έφταιγε περισσότερο από το βασικό και το κύριο. Έλειπε η ΑΕΚ του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου.

H φρεσκάδα, η ένταση της, η ταχύτητα στα μέτρα του κάθε παίκτη, η αποφασιστικότητα της και βέβαια και η τύχη που κακά τα ψέμματα είχε σε κάποια κρίσιμα ματς. Νομίζω πως τα δύο τελευταία προέρχονται από αυτά που ανέφερα στην αρχή. Και αυτή η φρεσκάδα και η ένταση πρέπει να επανέλθει την Κυριακή στο ντέρμπι. Ολα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Με πιο δευτερεύον από όλα τη μεταγραφή του αμυντικού χαφ…

Φυσικά για να δούμε μόνιμα το δίδυμο των… 10.000.000 ευρώ με Γιόβιτς και Βάργκα στην επίθεση, ιδίως σε παιχνίδια με αντίπαλο ικανό στο επιθετικό τρανζίσιον, θα χρειαστεί αυτή η μεταγραφή. Θα χρειάζεται ένας παίκτης με μεγαλύτερη ικανότητα στην ανάκτηση που θα επιτρέπει και στον Πινέδα να κινείται πιο ψηλά ώστε να είναι πιο παραγωγικός και λιγότερο επικίνδυνος αφού είναι ο πιο επιρρεπής στο λάθος στο μισό της ΑΕΚ.

Ο Πινέδα ήταν και είναι ο πιο επιδραστικός και για μένα ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ. Πάντα να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Επίσης χθες νομίζω πως ήταν λάθος επιλογή να παίξουν και ο Ελίασον και ο Κουτέσα. Ιδίως από την στιγμή που δεν ξεκίνησε ο Βάργκας και που υποχρεωτικά θα έπαιζε 90 λεπτά ο Καλοσκάμης. Παρένθεση. Ο Καλοσκάμης έχει ήδη κάνει περισσότερα από όσα περιμέναμε για πρώτη σεζόν. Είχε κακές επιλογές χθες, πιθανόν να τον βλέπουμε λιγότερο από εδώ και πέρα αλλά είναι μια χαρά εικοσάχρονος με μέλλον αλλά και με παρών.

Η ΑΕΚ με την επιλογή των δύο καθαρών εξτρέμ έχασε το κύριο προσόν της φέτος, το συνδυαστικό παιχνίδι κοντά στην περιοχή και την υπεροπλία στον άξονα. Και πήγε το παιχνίδι εκεί που βόλευε και τον ΟΦΗ για να σταθεί. Προσπάθεια γρήγορων επιθέσεων εμείς, προσπάθειες γρήγορων επιθέσεις κι εσείς. Μπορεί ο Ελίασον να κυριάρχησε πλήρως απέναντι στον παίκτη της πλευράς του και να ήταν επικίνδυνος όμως δεν δημιούργησε τελικά ούτε μία ευκαιρία. Αντίθετα από τις σέντρες του Πένραις προέκυψαν σοβαρές ευκαιρίες όπως το δοκάρι του Γιόβιτς.

Ο δε Κουτέσα είναι εκπληκτικός για να μπαίνει και να αλλάζει το ματς αλλά όταν ξεκινάει σπάνια βάζει το στίγμα του στο παιχνίδι. Και τέλος πάντως το καλύτερο διάστημα της ΑΕΚ ήταν αμέσως μετά την τριπλή αλλαγή. Ήταν μια επιλογή με ποδοσφαιρική λογική που κατά την γνώμη μου δεν βγήκε. ΟΜΩΣ και έτσι η ΑΕΚ θα μπορουσε άνετα να νικήσει. Είχε τις ευκαιρίες, δεν έβαλε το γκολ. Μετά όλα θα γίνονταν ευκολότερα. Επίσης όπως αποδείχτηκε μπορεί να ήταν και καλύτερα να έτρωγε το γκολ στην αρχή με το δοκάρι. Τέλος πάντων χάθηκε ένας στόχος. Η ομάδα έχει ήδη δείξει ποια είναι. Αν κάποιοι δεν μπορούν να διαχειριστούν ούτε την χαρά, ούτε την λύπη είναι δικό τους πρόβλημα. Η ομάδα έχει δείξει πως μπορεί και περιμένουμε να το ξανακάνει.

Εγώ παραμένω σε αυτό που είχε γράψει στις 4-1-2026 μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του Βαργκα όταν κάποιοι που σήμερα μιλάνε για ντροπές και ξεφτίλες πανηγύριζαν το… τρεμπλ. Αναδημοσιεύω ένα μικρό κομμάτι που ισχύει το ίδιο και σήμερα: «Η ΑΕΚ από το Καραϊσκάκη και μετά μόνο νικάει με εξαίρεση το ματς με την Σάμροκ Ρόβερ που ήταν… στατιστικό λάθος βάσει εικόνας, ευκαιριών και βέβαια λόγω του νάρκισσου Ισπανού διαιτητή. Σε κάποια ματς είχε και τύχη, σε άλλα έπρεπε να νικήσει και τους διαιτητές και τα κατάφερε.

Δεν θα νικάει όμως σερί μέχρι το τέλος όπως δεν θα νικάνε συνέχεια και οι άλλοι εκτός αν ο Λανουά τα δώσει όλα. Θα είναι ένας μαραθώνιος με πάνω και κάτω. Πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό πως η ΑΕΚ είναι ένα νέο πρότζεκτ και η μόνη ομάδα που ξεκίνησε το πρωτάθλημα με νέο προπονητή και με τον πιο νέο ιδιοκτήτη. Το ότι ξεπέρασε τις προσδοκίες μας στο πρώτο μισό της σεζόν δεν πρέπει να γυρίσει… μπούμερανγκ. Δεν είναι η τέλεια ομάδα και στο ποδόσφαιρο υπάρχει και η ατυχία αλλά και η κακή διαιτησία. Στις δύσκολες στιγμές που θα έρθουν πρέπει να θυμόμαστε τι λέμε σήμερα, τι λέγαμε μετά την Σαμψούντα και όταν έληξε το ματς με τον ΟΦΗ ή με την Κραϊόβα…»