Άρης: Με Άλβαρο, Ντούντου και Καντεβέρε η 11αδα απέναντι στην ΑΕΚ

Φανέλα βασικού δίνει στους Πέδρο Άλβαρο, Ντούντου Ροντρίγκες και Τίνο Καντεβέρε ο Μανόλο Χιμένεθ για το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ.

Πιο συγκεκριμένα ο Γιώργος Αθανασιάδης είναι τερματοφύλακας, με τους Τεχέρο, Ρόουζ, Άλβαρο και Φαντιγκά από τα δεξιά προς τα αριστερά στην τετράδα της άμυνας.

Στη μεσαία γραμμή τα δύο αμυντικά χαφ είναι οι Ράτσιτς και Μόντσου, με τον Γένσεν σε ρόλο επιτελικού.

Στις πτέρυγες δεξιά και αριστερά αντίστοιχα είναι οι Πέρεθ και Ντούντου, με τον Τίνο Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης, αφού ο Λορέν Μορόν είναι τιμωρημένος.

Άρης (Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Άλβαρο, Ρόουζ, Φαντιγκά, Ράτσιτς, Μόντσου, Πέρεθ, Γένσεν, Ντούντου, Καντεβέρε.

Αναπληρωματικοί: Διούδης, Μάικιτς, Νινγκ, Μορουτσάν, Φρίντεκ, Δώνης, Παναγίδης, Γιαννιώτας, Κάμτσης, Μπουσαΐντ, Φαμπιάνο, Γαλανόπουλος.