Νίκη... χρυσάφι για τον ΠΑΟΚ Β στη Χρυσούπολη επί του Νέστου (0-2) ενόψει των πλέι άουτ της Super League 2 - Σκόρερ οι Γκιτέρσος και Καλαϊτσίδης στο ντεμπούτο του Σαρρή με τον Δικέφαλο.

Ώρα... επιστροφής για τη Super League 2 με ένα πολύ κομβικό παιχνίδι ενόψει παραμονής, μεταξύ του Νέστου και του ΠΑΟΚ Β στο ανακαινισμένο γήπεδο της Χρυσούπολης.

Ένας ΠΑΟΚ Β που είχε κεντρικό πρόσωπο τον Γιάννη Σαρρή, με τον 18χρονο χαφ να κάνει το ντεμπούτο του με τ΄ασπρόμαυρα, ενώ και ο Μπάλντε επέστρεψε μετά από ένα μήνα στη δράση λόγω τραυματισμού.

«Χτύπησε» ο Γκιτέρσος από τη λευκή βούλα

Το πρώτο κομμάτι του αγώνα ήταν αρκετά κακό ποιοτικά, με τις δύο ομάδες να είναι προφανώς επηρεασμένες από την αποχή 20 και πλέον ημερών. Στο 7΄ο Κοσίδης σούταρε μετά από κόρνερ από το δεύτερο δοκάρι με την μπάλα να περνάει ψηλά.

Στο 26ο λεπτό το γύρισμα -πολύ επικίνδυνο- του Πολυκράτη δεν βρήκε συμπαίκτη, με τον Νέστο να δοκιμάζει δύο σουτ μέσα σε λίγα λεπτά με τους Γκάτα-Σαπουντζή χωρίς αποτέλεσμα.

Ο ΠΑΟΚ Β είχε την ελαφριά υπεροχή, η οποία πέντε λεπτά αργότερα μετουσιώθηκε σε γκολ. 31 λεπτά αγώνα, Μούστμα και Σαρρής συνδυάστηκαν άψογα, με τον Εσθονό να ανατρέπεται εντός περιοχής. Πέναλτι για τον Δικέφαλο και 0-1 από τον συνήθη ύποπτο Γιάννη Γκιτέρσο.

Μάλιστα, οι Θεσσαλονικείς είχαν ευκαιρία να διπλασιάσουν τα τέρματά τους, όταν στο 40΄με την προβολή του Τσοπούρογλου να φεύγει λίγο άουτ. Οι γηπεδούχοι έμειναν και με παίκτη λιγότερο με τη λήξη του ημιχρόνου, με τον Τσαμούρη να χτυπάει τον Μούστμα και να αντικρίζει την απευθείας κόκκινη κάρτα. 0-1 το ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ Β να έχει το ξεκάθαρο προβάδισμα.

Κράτησε την πολύτιμη νίκη και έφυγε με το τρίποντο ο ΠΑΟΚ Β

Το δεύτερο ημίχρονο είχε ίδια εικόνα. Πολύ ένταση από τον Νέστο Χρυσούπολης κάτι που δεν βοήθησε επ ουδενί τον αγώνα. Στο 62ο λεπτό ο Κωστίκα δοκίμασε ένα μακρινό σουτ δίχως αποτέλεσμα, ενώ τρία λεπτά μετά ο Νικολακούλης έσωσε τον ΠΑΟΚ Β.



Διπλή επέμβαση από τον κίπερ του Δικεφάλου αρχικά σε σουτ του Γκάτα και έπειτα στο «ριμπάουντ» του Σέα, στην ευκαιρία του ματς για τον Νέστο. Στο 68΄ο Νέστος έμεινε και με εννιά παίκτες, καθώς ο Καλόγηρος ανατράπηκε από τον Δαλιανόπουλο, ο οποίος αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Οι Θεσσαλονικείς μπορεί να κινδύνεψαν από τους γηπεδούχους, όμως «σφράγισαν» τη νίκη στο 89ο λεπτό, όταν ο Καλαϊτσίδης εκμεταλλεύτηκε το λάθος της άμυνας του Νέστου και πλάσαρε άψογα τον Μούτσα για το 0-2, πανηγυρίζοντας με τους περίπου 100 φίλους του ΠΑΟΚ που βρέθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου. Τελικό 0-2 για τον ΠΑΟΚ Β σε μία νίκη... παραμονής.

Στους 18 βαθμούς πλέον ο Δικέφαλος με τον Νέστο να παραμένει στους 15 και να βρίσκεται εντός επικίνδυνης ζώνης. Την επόμενη αγωνιστική οι «ασπρόμαυροι» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τον Μακεδονικό, ενώ ο Νέστος ταξιδεύει στο Βόλο να αντιμετωπίσει τη Νίκη.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Γ. Μούτσα, Δαλιανόπουλος, Μανωλάκης, Τσαμούρης, Γκιώνης, Λέλεκας, Γιαξής, Αντεσίνα(81΄Γλυνός), Κωστίκα(81΄Σταυρόπουλος), Σαπουντζής, Σέα(81΄Ντοναλντόνι)

ΠΑΟΚ Β (Πονζ): Νικολακούλης, Κοσίδης, Πασαχίδης(61΄Μπάλντε), Μπαταούλας, Κωττάς, Σαρρής(71΄Καλαϊτσίδης), Καλόγηρος, Τσοπούρογλου, Πολυκράτης, Μούστμα(71΄Κανίς), Γκιτέρσος.

