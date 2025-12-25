Ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μεταγραφικό «mode» – Τι ετοιμάζουν στην Τούμπα

Με τους Χρήστο Ζαφείρη και Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ να αποτελούν ήδη τις πρώτες «πινελιές», ο ΠΑΟΚ μπαίνει σταδιακά σε μεταγραφικό mode ενόψει Ιανουαρίου, γνωρίζοντας ότι το παζλ δεν συμπληρώνεται μόνο με δύο κομμάτια.

Η… αγαπημένη περίοδος των απανταχού οπαδών είναι προ των πυλών, έστω και για περιορισμένο διάστημα ενός μήνα. Ήδη τα μεταγραφικά σενάρια έχουν κάνει την εμφάνισή τους, διάφορα ονόματα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και οι μεταγραφές μπαίνουν -αν δεν έχουν ήδη μπει- σε πρώτο πλάνο, ιδίως σε επίπεδο ρεπορτάζ, με την κινητικότητα να αυξάνεται όσο πλησιάζει το άνοιγμα της χειμερινής αγοράς.

Σε αντίθεση με τα πεπραγμένα προηγούμενων ετών, ο ΠΑΟΚ έχει... καλωσορίσει επίσημα και ανεπίσημα ήδη δύο ποδοσφαιριστές. Το «μπαμ» του καλοκαιριού πήρε πλέον σάρκα και οστά, με τον Χρήστο Ζαφείρη να μετρά ήδη τις πρώτες του προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Ραζβάν Λουτσέσκου, ενώ η παρουσία του Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ στα επίσημα της Τούμπας λειτούργησε ως το τελικό κομμάτι που «κλείδωσε» τη μεταγραφή του.

Χρήστος Ζαφείρης, η πρώτη εικόνα από τις προπονήσεις

Το τι εστί Χρήστος Ζαφείρης, τι μπορεί να προσφέρει και γιατί ο ΠΑΟΚ «τίναξε» το καλοκαίρι την μπάνκα στον αέρα έχουν αναλυθεί και ειπωθεί πολλάκις. Στην ουσία, όμως, στο σήμερα και πριν ακόμη αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής (σ.σ. από 1η Ιανουαρίου), ο Έλληνας χαφ προπονείται εδώ και ημέρες με τους Θεσσαλονικείς, ζει και αναπνέει… ΠΑΟΚ, με μοναδικό στόχο να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμος με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς.

Μάλιστα, όσοι έχουν εικόνα από τις προπονήσεις του Δικεφάλου στέκονται όχι μόνο στην αδιαμφισβήτητη ποιότητά του με την μπάλα, αλλά και στην ένταση, τη διάθεση και την «τρέλα» που βγάζει στο παιχνίδι του, στοιχεία που δεν περνούν απαρατήρητα από το τεχνικό τιμ.

Και ξάφνου… Γερεμέγιεφ

Μία κίνηση από πλευράς ΠΑΟΚ που προκάλεσε αρκετή συζήτηση, δεδομένου ότι ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ δεν είχε ενεργό ρόλο στον Παναθηναϊκό και, επί της ουσίας, βρισκόταν τελευταίος στην ιεραρχία των επιθετικών. Ο Σουηδός έμεινε ελεύθερος από τους «πράσινους» και ανηφορίζει στη Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει την καριέρα του υπό τις οδηγίες του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Ρουμάνος τεχνικός, πάντως, φρόντισε να εξηγήσει το σκεπτικό της επιλογής, λέγοντας χαρακτηριστικά πως:

«Είναι πολύ χρήσιμος παίκτης. Να έρθει τώρα, να προσαρμοστεί. Ένας υποτιμημένος παίκτης που έρχεται από την Ελλάδα. Δημιουργούσε πολλά προβλήματα στους αντιπάλους όσο έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Είτε παίζει ένα λεπτό είτε από την αρχή, παλεύει για την ομάδα και έχει το μαχητικό πνεύμα που θέλουμε. Είμαι αισιόδοξος πως θα δώσει τα ίδια με τον Γιακουμάκη, όταν στην αρχή κάποιοι ήταν απογοητευμένοι με την άφιξή του και τώρα τον χειροκροτούν».

Με την επανέναρξη των προπονήσεων στις 29 Δεκεμβρίου, ο Γερεμέγιεφ αναμένεται να τεθεί στη διάθεση της ομάδας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη χώρα του, η συμφωνία με τους Θεσσαλονικείς προβλέπει συνεργασία διάρκειας 1,5 έτους, με οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τους ασπρόμαυρους.

Στόπερ… εδώ και τώρα

Το ζήτημα στο κέντρο της άμυνας περνά πλέον σε πρώτο πλάνο, καθώς το σύνδρομο κοιλιακών-προσαγωγών που ταλαιπωρεί τον Λόβρεν καθιστά επιτακτική την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης στη θέση του στόπερ. Ο ΠΑΟΚ βίωσε ένα εξαιρετικά δύσκολο διάστημα, αφού πέρα από τον Κροάτη, μπήκε στα… πιτς και ο Μιχαηλίδης, αφήνοντας τους ασπρόμαυρους με περιορισμένες επιλογές στα μετόπισθεν.

Ωστόσο, η εικόνα του προβλήματος είναι μεγαλύτερη και βαθύτερη ενόψει καλοκαιριού, γεγονός που στρέφει ήδη τους Θεσσαλονικείς στην αγορά για την απόκτηση στόπερ με προοπτική να εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα της άμυνας. Επί του παρόντος, υπάρχουν παίκτες στο στόχαστρο και οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη.

Ο Γενάρης φέρνει και εξτρέμ

Η κουβέντα μπορεί να ανοίξει και για τα μπακ, όμως η ανάγκη που έχει μπει ξεκάθαρα στο «κάδρο» ενόψει Ιανουαρίου για τον ΠΑΟΚ αφορά την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Ο Τάισον πραγματοποιεί μια εξαιρετική σεζόν, ωστόσο, ο Δικέφαλος γνωρίζει πως, με τρεις διοργανώσεις ανοιχτές, απαιτείται βάθος και εναλλακτικές. Αρχικά υπήρξε στόχευση σε εξτρέμ με την ευχέρεια να καλύψει και την κορυφή της επίθεσης, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει οριστική εξέλιξη.

Και επιτέλους… ανάσες

Το ενδιαφέρον μπορεί να είναι στα μεταγραφικά, όμως οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου έχουν αφήσει, για λίγο, τα γήπεδα πίσω τους. Μία εβδομάδα διακοπών μπροστά τους, με επιλογές για όλα τα γούστα και λίγη ξεγνοιασιά. Μια ανάσα που ήταν απαραίτητη μετά από ένα εκρηκτικό διάστημα σε Ελλάδα και Ευρώπη, γεμάτο ένταση και non stop υποχρεώσεις. Ανάσα και για τον ίδιο τον Λουτσέσκου, που περιμένει με ανυπομονησία τις επιστροφές των παικτών του, βλέπε Γιακουμάκη, Μιχαηλίδη, Πέλκα.