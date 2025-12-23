Έφτασε στη Βραζιλία ο Τετέ – Τι είπε για το ενδιαφέρον της Γκρέμιο (vid)

Στο Πόρτο Αλέγκρε έφτασε τα ξημερώματα της Τρίτης ο Τετέ, για να περάσει τις ημέρες των Χριστουγέννων με την οικογένειά του. Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού στο αεροδρόμιο πολιορκήθηκε από δημοσιογράφους, καθώς είναι πολλά τα σενάρια περί ενδιαφέροντος της Γκρέμιο για την απόκτησή του.
Ο Βραζιλιάνος άσος δέχτηκε πλήθος ερωτήσεων για το μέλλον του και το ενδιαφέρον της Γκρέμιο, ωστόσο απέφυγε να απαντήσει συγκεκριμένα. Αρκέστηκε σε μια γενικόλογη αναφορά: «Αφήνω τα πάντα στον Πάμπλο. Είναι μια πολύ ωραία χειρονομία, είμαι πολύ χαρούμενος».