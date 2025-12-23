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Έφτασε στη Βραζιλία ο Τετέ – Τι είπε για το ενδιαφέρον της Γκρέμιο (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Τετέ έφτασε στο Πόρτο Αλέγκρε για τις ημέρες των εορτών και δέχτηκε ερωτήσεις για το μέλλον του και την Γκρέμιο.

Στο Πόρτο Αλέγκρε έφτασε τα ξημερώματα της Τρίτης ο Τετέ, για να περάσει τις ημέρες των Χριστουγέννων με την οικογένειά του. Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού στο αεροδρόμιο πολιορκήθηκε από δημοσιογράφους, καθώς είναι πολλά τα σενάρια περί ενδιαφέροντος της Γκρέμιο για την απόκτησή του.

Ο Βραζιλιάνος άσος δέχτηκε πλήθος ερωτήσεων για το μέλλον του και το ενδιαφέρον της Γκρέμιο, ωστόσο απέφυγε να απαντήσει συγκεκριμένα. Αρκέστηκε σε μια γενικόλογη αναφορά: «Αφήνω τα πάντα στον Πάμπλο. Είναι μια πολύ ωραία χειρονομία, είμαι πολύ χαρούμενος».
 

Έφτασε στη Βραζιλία ο Τετέ – Τι είπε για το ενδιαφέρον της Γκρέμιο (vid)