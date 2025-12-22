«Τετέ, το μεγάλο όνειρο της Γκρέμιο - Συνεχείς επαφές με την πλευρά του παίκτη»

Σύμφωνα με εφημερίδα του Πόρτο Αλέγκρε, η Γκρέμιο βρίσκεται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με την πλευρά του Τετέ για να τον εντάξει στο δυναμικό της.

Ο Τετέ είναι το μεγάλο όνειρο της Γκρέμιο για την χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Σύμφωνα με την Zero Hora, τοπική εφημερίδα του Πόρτο Αλέγκρε, ο σύλλογος από την Βραζιλία βρίσκεται τον τελευταίο καιρό σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με την πλευρά του παίκτη, ώστε να βρεθεί φόρμουλα επιστροφής στην ομάδα που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά.

Ο Τετέ ήταν μία από τις μεγάλες ελπίδες των ακαδημιών της Γκρέμιο, ωστόσο το 2019 έφυγε για την Σαχτάρ Ντόνετσκ σε ηλικία 19 ετών πριν προλάβει να παίξει στην πρώτη ομάδα της.

Προπονητής της Γκρέμιο είναι ο Λουίς Κάστρο, ο οποίος τον είχε ως παίκτη στον ουκρανικό σύλλογο και είναι ο άνθρωπος που έχει ζητήσει από την διοίκηση να κάνει ότι μπορεί ώστε να τον αποκτήσει με κάθε τρόπο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι Βραζιλιάνοι εξετάζουν το ενδεχόμενο είτε μιας άμεσης αγοράς, είτε ενός δανεισμού με οψιόν αγοράς, επισημαίνουν όμως ότι ο Τετέ είναι βασικός φέτος στο τριφύλλι (27 παιχνίδια / 2 γκολ / 7 ασίστ) και δεν είναι ακόμα γνωστές οι προθέσεις του Παναθηναϊκού.

Υποστηρίζεται πάντως ότι η ομάδα από το Ρίο Γκράντε ντο Σουλ βρίσκεται εδώ και καιρό σε επαφές με το περιβάλλον του παίκτη, οι οποίες αναμένεται να γίνουν πιο εντατικές στις προσεχείς ημέρες, αφού ο Τετέ είναι το μεγάλο όνειρο του Λουίς Κάστρο, ο οποίος έχει ζητήσει την επιστροφή του Βραζιλιάνου εξτρέμ στο... σπίτι του.