Η Σίτι τρόμαξε κόντρα στην Λιντς, φαινόταν πως θα κάνει στραβοπάτημα ολκής, ωστόσο στις καθυστερήσεις ο Φιλ Φόντεν έδωσε τη λύση και χάρισε στην ομάδα του Μάντσεστερ τη νίκη με σκορ 3-2!

Η Σίτι είδε τη νίκη να γλιστρά μέσα από τα χέρια της, καθώς είδε το 2-0 που έκανε νωρίς κόντρα στη Λιντς να γίνεται 2-2 και όλα έδειχναν πως θα έκανε νέα... αυτοκτονία. Ωστόσο, ο MVP Φιλ Φόντεν «καθάρισε» στο τέλος και με γκολ στις καθυστερήσεις εδωσε τη νίκη στην ομάδα του Μάντσεστερ με σκορ 3-2.

Οι Cityzens φαινόταν και νόμιζαν πως θα έχουν ένα εύκολο απόγευμα, καθώς ξεκίνησαν εξαιρετικά την αναμέτρηση, ανοίγοντας το σκορ στο 1ο λεπτό με τον Φιλ Φόντεν και πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο ημίωρο ήταν μπροστά με 2-0, χάρη στο τέρμα του Γιοσκο Γκβάρντιλ (25').

Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι επιβεβαίωσαν πως η ομάδα του Πεπ δεν διανύει το καλύτερό της φεγγάρι, πίεσαν και πήραν τελικώς ισοφάρισαν σε 2-2, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Με την αρχή του δευτέρου μέρους (49') ο Κάλβερτ-Λιούιν μείωσε σε 2-1 και στο 68ο λεπτό ο Νμέτσα με «ριμπάουντ» από απόκρουση του Ντοναρούμα σε πέναλτι που εκτέλεσε ο ίδιος, έκανε το 2-2.

Τελικά, τα... κάστανα από την φωτιά έβγαλε ο Φόντεν, με τον 25χρονο να σκοράρει ένα πολύ όμορφο γκολ με προσωπική ενέργεια στο 91' για το 3-2 της Σίτι. Έτσι, οι Cityzens έμειναν κοντά στην πρωτοπόρο Άρσεναλ και βρίσκονται στο -4, με τους Gunners να έχουν και ματς λιγότερο. Απο την άλλη πλευρά, η Λιντς παρέμεινε στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας και παλεύει για να αποφύγει τον υποβιβασμό.