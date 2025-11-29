Live: ΟΦΗ - Βόλος

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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Παγκρήτιο στάδιο / Cosmote Sport 2HD
12η αγωνιστική
12η αγωνιστική
ΟΦΗ
0 1
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ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
Διαιτητης
- Ζαμπαλάς Σπυρίδων (Ηπείρου)
- VAR: Ματσούκας Μιχαήλ (Εύβοιας)
- AVAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)
Βοηθοι
- Κορώνας Χρήστος (Πειραιώς)
- Βαλιώτης Θωμάς (Λάρισας)
Τεταρτος
- Τικόζογλου Κωνσταντίνος (Μακεδονίας)
Κιτρινες καρτες
- 20' Γιάννης Θεοδοσουλάκης
- 29' Έντι Σαλσέδο
Σκορερς
- 49' Λάζαρος Λάμπρου
Κιτρινες καρτες
- 32' Γιώργος Μύγας
- 56' Νταβίντ Μαρτίνες
- 81' Γιάννης Κάργας