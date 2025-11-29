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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Παγκρήτιο στάδιο / Cosmote Sport 2HD
12η αγωνιστική
ΟΦΗ
ΟΦΗ
0 1
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Βόλος ΝΠΣ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
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Διαιτητης
  • Ζαμπαλάς Σπυρίδων (Ηπείρου)
  • VAR: Ματσούκας Μιχαήλ (Εύβοιας)
  • AVAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)
Βοηθοι
  • Κορώνας Χρήστος (Πειραιώς)
  • Βαλιώτης Θωμάς (Λάρισας)
Τεταρτος
  • Τικόζογλου Κωνσταντίνος (Μακεδονίας)
Κιτρινες καρτες
  • 20' Γιάννης Θεοδοσουλάκης
  • 29' Έντι Σαλσέδο
Σκορερς
  • 49' Λάζαρος Λάμπρου
Κιτρινες καρτες
  • 32' Γιώργος Μύγας
  • 56' Νταβίντ Μαρτίνες
  • 81' Γιάννης Κάργας

Live: ΟΦΗ - Βόλος

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