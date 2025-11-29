Ο Βόλος πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη κόντρα στον ΟΦΗ με «χρυσό» σκόρερ τον Λάζαρο Λάμπρου στην αναμέτρηση που άνοιξε την «αυλαία» της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η πρώτη καλή στιγμή στο ματς ανήκε για τους φιλοξενούμενους, με την κεφαλιά του Λάμπρου στο 3ο λεπτό να φεύγει άουτ. Ο ΟΦΗ είχε μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ στο 10ο λεπτό του ματς, με τον Ανδρούτσο να μην μπορεί να... νικήσει τον Σιαμπάνη από πλεονεκτική θέση. Ένα λεπτό μετά η νέα κεφαλιά του Λάμπρου πέρασε ελάχιστα άουτ για τους Θεσσαλούς. Στη συνέχεια ο ρυθμός της αναμέτρησης έπεσε αισθητά με τις δύο ομάδες να μην βγαίνουν με αξιώσεις στην επίθεση. Στο 23' το γυριστό σουτ του Κάργα δεν ανησύχησε την εστία του Λίλο. Δύο λεπτά αργότερα ο Βόλος έφτασε κοντά στο 0-1, αλλά ο Λαμπρόπουλος έδιωξε τη μπάλα από την προσπάθεια του Λάμπρου πριν περάσει την τελική γραμμή.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία της αναμέτρησης ήρθε στο 30' με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τζόκα να αποκρούεται εντυπωσιακά από τον Λίλο, ενώ η μπάλα στη συνέχεια βρήκε και στο αριστερό δοκάρι του ΟΦΗ. Στο 37' ο Σόρια αποχώρησε από το ματς με αναγκαστική αλλαγή με τον Τασιούρα να περνάει στην θέση του. Τρία λεπτά μετά η κεφαλιά του Κάργα έφυγε ψηλά άουτ. Μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρος οι δύο ομάδες δεν σημειώσαν κάποια αξιόλογη φάση και έτσι το 0-0 παρέμεινε στην ανάπαυλα.

Με την επανέναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Βόλος κατάφερε να πάρει προβάδισμα στο σκορ με τον Λάμπρου να σκοράρει κόντρα στην πάλι του ομάδα, νικώντας στο τετ α τετ με τον Σιαμπάνη για το 0-1 στο 51ο λεπτό. Τρία λεπτά μετά ο ρέφερι Ζαμπαλάς έδωσε πέναλτι σε χέρι του Ανδρούτσου, αλλά ο μετά το on field review πήρε πίσω την απόφαση του και συνεχίστηκε το ματς. Στο 56' το πλασέ του Μακνί πέρασε ελάχιστα άουτ για τον Βόλο. Ο Λάμπρου προσπάθησε να παραβιάσει για δεύτερη φορά στο 64' την εστία των Κρητικών, αλλά ήταν αρκετά άστοχος. Ένα λεπτό μετά ο Θεοδοσουλάκης βρέθηκε σε θέση... βολής, όμως καθυστέρησε και οι αμυντικοί του Βόλου έδιωξαν τη μπάλα. Στο 69' οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με το μακρινό σουτ του Γκαρσία να μην βρίσκει τον στόχο.

Η πρώτη τελική των γηπεδούχων ήρθε στο 78' με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γκονζάλες να φεύγει αρκετά μέτρα άουτ. Οι πολλές αλλαγές των δύο ομάδων έριξαν στη συνέχεια τον ρυθμό της αναμέτρησης με τον Βόλο να διαχειρίζεται με άνεση το υπέρ του 0-1. Στο 90+4΄ ο ΟΦΗ σκόραρε με τον Σαλσέδο, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ και έτσι οι Βολιώτες πανηγύρισαν το «τρίποντο». Με τη νίκη του αυτή ο Βόλος ανέβηκε στην τετράδα μαζί με τον Λεβαδειακό στους 21 βαθμούς, ενώ σημείωσε και την τέταρτη εκτός έδρας νίκη του σε 7 συνολικά ματς! Ο ΟΦΗ δεν συνέχισε τις θετικές εμφανίσεις μετά τη νίκη στην Λάρισα και έμεινε στην 11η θέση με 9 βαθμούς στην συγκομιδή του.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Γκονθάλεθ, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος (81′ Ράκονιατς), Φούντας, Σενγκέλια (59′ Νους), Σαλσίδο, Θεοδοσουλάκης (72′ Αποστολάκης).

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια (36′ Tασιούρας), Χέρμανσον, Κάργας, Πίντσι (71′ Μπουζούκης), Μαρτίνες, Κόμπα (84′ Γροσδής), Φερνάντες, Μύγας, Λάμπρου (84′ Ασεχνούν), Μακνί (72′ Χάμουλιτς).