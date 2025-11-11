Ο Μπενίτεθ άναψε την σπίθα, ο Παναθηναϊκός αλλάζει επίπεδο και η χυδαιότητα κατά του Σιώπη!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για στην σπίθα που άναψε ο Ράφα Μπενίτεθ στον κόσμο του Παναθηναϊκού , που με την επιστροφή του Στέφανου Κοτσόλη και τις αλλαγές που γίνονται αλλάζει επίπεδο, ενώ αναφέρεται και στην χυδαιότητα κατά του Σιώπη.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν είναι πολύ καιρό στην ομάδα. Βρίσκεται μόλις πέντε παιχνίδια στον πάγκο, αλλά σε αυτό το διάστημα πρόλαβε και έκανε τόσα πολλά και τα κατάφερε και στο 90% των αποτελεσμάτων με εξαίρεση τον Βόλο. Οι τέσσερις νίκες σε πέντε παιχνίδια κρατάνε τον Παναθηναϊκό γερά μέσα στο παιχνίδι πρόκρισης στην Ευρώπη και η τελευταία νίκη επί του ΠΑΟΚ βελτίωσε την θέση του στο πρωτάθλημα.

Το πιο σημαντικό από τα αποτελέσματα είναι, ότι ο Μπενίτεθ με τα πρώτα δείγματα δουλειάς άναψε την σπίθα στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Στο γήπεδο αρχίζει και φαίνεται η διαφορά και ο ίδιος ο Μπενίτεθ με την προσωπικότητά του, την ηρεμία του, την επίδρασή του στα αποδυτήρια κάνει τον κόσμο του Παναθηναϊκού να ελπίζει και πάλι. Φάνηκε και την Κυριακή στην Λεωφόρο, όπου θύμισε Λεωφόρο από τα παλιά, φάνηκε στο χειροκρότημα στο τέλος. Ο κόσμος δεν θέλει πολλά, θέλει μία σπίθα για να δει κάτι που να τον κάνει να ελπίζει ότι αλλάζει προς το καλύτερο και ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει επιτέλους να του δώσει χαρές μετά από τόσα χρόνια πίκρας.

Ο Μπενίτεθ, λοιπόν, είναι ο προπονητής που κάνει και πάλι τον κόσμο του Παναθηναϊκού να ελπίζει για αυτά, που έρχονται. Το τεράστιο όνομά του συνοδεύεται και από την καθημερινή του παρουσία στο Κορωπί, που δείχνει την δίψα του για δουλειά και επιτυχία, αλλά και από την παρουσία του στον πάγκο, Η ηρεμία του έχει περάσει στην ομάδα και την βοηθάει πλέον να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις, όπως το δεύτερο ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ. Εκεί που ο Παναθηναϊκός, λογικά, δεν είχε την ενέργεια του πρώτου ημιχρόνου(ταξίδι στην Σουηδία και επιστροφή ξημερώματα Παρασκευής και μεγάλες απουσίες βασικών), αλλά δεν άφησε τον ΠΑΟΚ πέρα από το γκολ να κάνει άλλη φάση. Αυτό είναι αποτέλεσμα δουλειάς στην αμυντική λειτουργία, αλλά και πνευματικής προετοιμασίας.

Μεγάλα λόγια δεν χρειάζονται, απλά καταγράφουμε τις καταστάσεις σήμερα και βήμα, βήμα, όπως λέει και ο κόουτς ο Παναθηναϊκός πρέπει να βελτιώνεται σε όλα τα επίπεδα. Σίγουρα θα έρθουν και αρνητικά αποτελέσματα, αλλά το ζητούμενο είναι να βλέπουμε εξέλιξη στο γήπεδο.

Πέρα από τον Μπενίτεθ ο Παναθηναϊκός μετά από χρόνια προχωράει σε αλλαγές και στο ποδοσφαιρικό και στην ΠΑΕ, αλλαγές που τον ανεβάζουν επίπεδο.

Ο Στέφανος Κοτσόλης επέστρεψε στην ομάδα της καρδιάς του, αυτή την φορά από άλλη θέση, για να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να φθάσει στην κορυφή, εκεί που αξίζει. Είναι μία πολύ σωστή επιλογή, διότι ο Κοτσόλης πέρα από το ότι είναι παιδί από τα φυτώρια της ομάδας, είναι πολύ καλός σε αυτό που κάνει πλέον. Η Κηφισιά έχει την δική του σφραγίδα , μία ομάδα που την πήρε από χαμηλά και με την οργάνωσή του, το πρόγραμμά του την έφθασε στην Σούπερ Λίγκα και μάλιστα να παίζει ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Ο Κοτσόλης έρχεται στον Παναθηναϊκό, για να τρέξει μαζί με τον νέο τεχνικό διευθυντή(τον Κορόνα), όλα τα θέματα στο ποδοσφαιρικό. Από το τμήμα σκάουτινγκ, που ουσιαστικά δεν υπάρχει και ο Μπαλντίνι το χαρακτήρισε επιπέδου ομάδα χαμηλής κατηγορίας, μέχρι τις αποχωρήσεις και τις μεταγραφές.

Το κυριότερο με τον Κοτσόλη είναι, ότι είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, ένα παιδί που δουλεύει 24 ώρες και βάζει πάνω από όλα το καλό της ομάδας. Θα χρειαστεί να πάρει σκληρές αποφάσεις και θα το κάνει. Ο χαρακτήρας του ταιριάζει απόλυτα στο προφίλ του Παναθηναϊκού, κάτι απόλυτα λογικό, αφού σε αυτή την ομάδα έκανε τα πρώτα βήματα της καριέρας του.

Ο Μπαλντίνι, λοιπόν, βλέπουμε, ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα οδήγησε τον Αλαφούζο σε σωστές ποδοσφαιρικές αποφάσεις, που θα φέρουν αποτέλεσμα. Και η πρόσληψη Μπενίτεθ και η επιστροφή Κοτσόλη και η πρόσληψη νέου τεχνικού διευθυντή(μετά την λαίλαπα που προηγήθηκε), αλλάζουν επίπεδο τον Παναθηναϊκό και σίγουρα θα βοηθήσουν τον Μπενίτεθ να πετύχει.

Και κλείνω με τον κανιβαλισμό κατά του Σιώπη, που ζούμε από την Κυριακή το βράδυ. Για ένα μαρκάρισμα, που έπρεπε να δεχθεί κίτρινη κάρτα και δεν την δέχθηκε, γίνεται πραγματικά δολοφονία χαρακτήρα. Γράφεται και λέγεται χωρίς ίχνος ντροπής, ότι ο Σιώπης ήθελε να κάνει κακό στον Κωσταντέλια. Μιλάμε για ένα από τα καλύτερα παιδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, που τόλμησε να πατήσει άθελά του τον Κωσταντέλια από πίσω, δυναμικά αλλά , όχι αντιαθλητικά και από την Κυριακή το βράδυ τον έχουν στήσει στο απόσπασμα. Και που μόλις έκανε το μαρκάρισμα πήγε πάνω από τον Κωσταντέλια, για να δει πως είναι.

Η χυδαιότητα έχει ξεπεράσει κάθε όριο και δεν μιλάω μόνο για οπαδούς, αλλά και για κάποιους από το συνάφι μου, που είναι υπόλογοι με αυτά, που λένε και γράφουν για το κλίμα που θα συναντήσουν ο Σιώπης και ο Παναθηναϊκός, όταν θα πάνε να παίξουν στην Τούμπα.

Και όλα αυτά γίνονται, διότι κάποιοι στον ΠΑΟΚ δεν δέχονται την ήττα. Η ο διαιτητής θα φταίει, η το χόρτο που είναι βρεγμένο, να είναι καλύτερος ο αντίπαλος δεν παίζει…Τα ίδια με τον Σιώπη, έχουν βιώσει στο παρελθόν ο Ιωαννίδης, ο Μπακασέτας, ο Αϊτόρ. Επιτέλους σε αυτό τον κανιβαλισμό πρέπει να μπει ένα τέλος.

*Ακούσαμε και το φοβερό, ότι ο Παναθηναϊκός έβρεξε το χόρτο, για να μην παιχτεί μπάλα, επειδή ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος. Αυτοί οι ηλίθιοι, που τα λένε αυτά, θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι αυτό συμβαίνει εδώ και τέσσερα χρόνια στην Λεωφόρο από την ημέρα, που ήρθε ο Γιοβάνοβιτς και το ζητάνε οι παίκτες, για να φεύγει πιο γρήγορα η μπάλα, όταν χτυπάει στο χόρτο. Βοηθάει δηλαδή το επιθετικό παιχνίδι και δεν το καταστρέφει. Στους ανίδεους να θυμίσω, ότι το επιθετικό ποδόσφαιρο το καταστρέφει το απότιστο και το ακούρευτο χόρτο.

*Χάρηκα με την ψυχή μου τα όσα είπε ο Γιούρκας Σεϊταρίδης την Κυριακή το βράδυ στην αθλητική εκπομπή του ΣΚΑΙ. Απάντησε όπως έπρεπε και είπε στον Λουτσέσκου, ότι δεν έχασε μόνος του ο ΠΑΟΚ, αλλά επειδή ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος και δεν τον άφησε να φανεί. Να αγιάσει το στόμα σου ρε Γιούρκα.

*Την στιγμή, που ο κανιβαλισμός κατά του Σιώπη έχει χτυπήσει κόκκινο ο κόσμος του Παναθηναϊκού απέδειξε την Κυριακή στην Λεωφόρο, γιατί είναι μοναδικός. Χειροκρότησε τον Κωσταντέλια για την γκολάρα, που έβαλε και ο μέσος του ΠΑΟΚ ανταπέδωσε. Αυτό σημαίνει διδάσκω ήθος και πολιτισμό.

*Εχει περάσει στα ψιλά, αλλά και οι Ακαδημίες πλέον δουλεύουν σε άλλο επίπεδο. Με τον Τάκη Φύσσα και τον Θόδωρο Ελευθεριάδη γίνεται δουλειά, που θα φανεί τα επόμενα χρόνια, ώστε ο Παναθηναϊκός να έχει και πάλι τις καλύτερες Ακαδημίες της χώρας, όπως ήταν πριν από χρόνια.