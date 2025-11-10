ΟΦΗ: Κάταγμα στον αντίχειρα ο Φούντας

Άτυχος στάθηκε ο Ταξιάρχης Φούντας στο ματς του ΟΦΗ με την ΑΕΚ, καθώς έσπασε τον αντίχειρά του.

Μια άτσαλη πτώση μετά από φάουλ του Κοϊτά και ο Ταξιάρχης Φούντας υπέστη κάταγμα στον αντίχειρα. Ο επιθετικός του ΟΦΗ τραυματίστηκε στο 4ο λεπτό όταν έπεσε με το χέρι στον αγωνιστικό χώρο και τελικά έσπασε δάχτυλό του. Παρόλα αυτά, έμεινε στο παιχνίδι έως το 68’, παρά το γεγονός πως πονούσε αρκετά.

Πάντως, ο τραυματισμός αυτός δεν θα τον κρατήσει εκτός για το επόμενο παιχνίδι, με την ΑΕΛ σε δύο εβδομάδες, καθώς μεσολαβεί η διακοπή του πρωταθλήματος και ο Φούντας θα έχει την ευκαιρία να αναρρώσει.