ΠΑΟΚ: Τι δήλωσε ο πατέρας Οζντόεφ για την «έκρηξη» του Μαγκομέντ και ο ρόλος του Λουτσέσκου

Η «έκρηξη» του Μαγκομέντ Οζντόεφ με τον ΠΑΟΚ, μετρώντας πέντε τέρματα σε εννέα εμφανίσεις στη Super League, δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τον πιο αυστηρό κριτή του, τον πατέρα του και πρώτο προπονητή του, Μουσταφά Οζντόεφ.

Σε δηλώσεις του σε Μέσο της Ρωσίας, ο Μουσταφά σχολίασε τη «μετάλλαξη» του γιου του στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού, δίνοντας μία ξεκάθαρη τακτική ερμηνεία για την τόσο υψηλή παραγωγικότητα του 32χρονου μέσου.

Όπως υποστήριξε, η εκτόξευση στο σκοράρισμα οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ελευθερία κινήσεων που προσφέρει ο Ραζβάν Λουτσέσκου στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ.

«Με εξέπληξε η βελτίωση του Μαγκομέντ στο σκοράρισμα. Απ΄όσο καταλαβαίνω, στον ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει πιο ενεργά στην επίθεση», σημείωσε αρχικά ο πατέρας του.

Στη συνέχεια, στάθηκε στη διαφορά ρόλου που έχει πλέον ο Οζντόεφ σε σχέση με όσα έκανε στην καριέρα του μέχρι σήμερα, επισημαίνοντας πως ο Λουτσέσκου «δείχνει να του ζητάει μεγαλύτερη συμμετοχή στο δημιουργικό και επιθετικό κομμάτι. Μπαίνει περισσότερο στην περιοχή, σουτάρει, σκοράρει. Έχει και πολύ καλό σουτ». Αυτό το τακτικό πλάνο, όπως εξήγησε, τον έχει μετατρέψει από καθαρό ανασταλτικό χαφ σε έναν ολοκληρωμένο «box-to-box» παίκτη, ικανό να απειλεί και να διασπά οργανωμένες άμυνες.

Ο Μουσταφά Οζντόεφ αποκάλυψε επίσης έναν σημαντικό λόγο για τον οποίο η «εκρηκτική» φόρμα του γιου του εμφανίστηκε με σχετική καθυστέρηση μέσα στη σεζόν.

«Για ένα διάστημα, ο 'Μάγκο' είχε ενοχλήσεις στο δεξί πόδι. Χρειάστηκε ξεκούραση και πλέον αισθάνεται πολύ καλύτερα», είπε χαρακτηριστικά.

«Ως πατέρας, χαίρομαι ιδιαίτερα που ο γιος μου χαμογελάει πιο συχνά. Αν ο Μάγκο αισθάνεται καλά, τότε αισθάνομαι κι εγώ καλά. Είμαι χαρούμενος. Δεν μιλήσαμε ακόμα μετά τα γκολ που έβαλε τον Πανσερραϊκό, αλλά ξέρω ότι είναι πολύ καλά».