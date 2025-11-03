Ο ΠΑΟΚ των χαφ: Ο «εκτελεστής» Οζντόεφ, δεύτερος σκόρερ στη Super League!

Τα χαφ του ΠΑΟΚ συνεχίζουν να «γράφουν» νούμερα στα γκολ, με τον «καυτό» Μαγκομέντ Οζντόεφ να βρίσκεται στη δεύτερη θέση του πίνακα των σκόρερ, πίσω από τον πρωτοπόρο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού.

Ο ΠΑΟΚ πέρασε ένα... άνετο απόγευμα στις Σέρρες, με τα τρία από τα συνολικά πέντε γκολ που πέτυχε να προέρχονται από τα πόδια των χαφ του. Δύο ακόμη στην προσωπική συγκομιδή του Μαγκομέντ Οζντόεφ που έχει ξεκινήσει εκκωφαντικά το πρωτάθλημα, καταγράφοντας εκπληκτικά νούμερα.

Πατώντας σε κάθε σπιθαμή του γηπέδου, ο Ρώσος χαφ έδειξε εκτελεστική δεινότητα και χρίστηκε δις σκόρερ στο Δημοτικό Γήπεδο των Σερρών, όντας ο κορυφαίος του συνόλου. Με τα πέντε συνολικά γκολ που έχει σημειώσει μέχρι στιγμής, βρίσκεται στην δεύτερη θέση του πίνακα των σκόρερ με τους Παύλο Παντελίδη της Κηφισιάς και Φαμπρίτσιο Πεντρόσο του Λεβαδειακού, μόλις ένα γκολ πίσω από τον Ελ Κααμπί.

5 γκολ σε 9 αγώνες Super League για τον Οζντόεφ!

Μόλις μια εβδομάδα πριν, στο παιχνίδι κόντρα στον Βόλο, σημείωσε δύο γκολ, ενώ φέτος τα πέντε τέρματα έχουν καταγραφεί σε μόλις 630 αγωνιστικά λεπτά. Παράλληλα, έχει προσφέρει και δύο ασίστ, και τις δύο προς τον Δημήτρη Πέλκα. Τη δεύτερη αγωνιστική κόντρα στον Ατρόμητο με μια σέντρα «πάρε-βάλε» στο δεύτερο δοκάρι, ενώ στον αγώνα με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο έκλεψε τη μπάλα και «σερβίρισε» για το 2-0 του ΠΑΟΚ.

Η ικανότητά του να βρίσκεται πάντα στην καρδιά των φάσεων, είτε πρόκειται για κλέψιμο, τελείωμα ή ασίστ, δείχνει την τακτική του ευφυΐα και την κατανόηση του παιχνιδιού. Στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, ο Δικέφαλος φόρτωσε με παίκτες την περιοχή των γηπεδούχων και στο γύρισμα του Τέιλορ ήταν εκεί για να «τσιμπήσει» τη μπάλα και να εκτελέσει τον κίπερ των γηπεδούχων. Σαν σε επανάληψη, στο β΄μέρος, «σερβιτόρος» ντύθηκε ο Ιβανούσετς, με τον Οζντόεφ να κάνει αυτό που δεν είναι θεωρητικά η βασική του δουλειά αλλά την κάνει εξαιρετικά...

Η φετινή σεζόν βρίσκει τον Οζντόεφ να πλησιάζει το προσωπικό του ρεκόρ. Τη χρονιά του πρωταθλήματος είχε επτά γκολ και δύο ασίστ σε 50 συμμετοχές, ενώ φέτος με πέντε γκολ και δύο ασίστ σε 15 αγώνες δείχνει ικανός να ξεπεράσει τον εαυτό του, έχοντας μπροστά του σχεδόν ολόκληρη τη σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.