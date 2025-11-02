Βέροια, Τρίκαλα, Εθνικός τα ντέρμπι, κορυφή η Νέα Ιωνία, ισόπαλο το... «El Thrakiko»!

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα στην 6η και 7η αγωνιστική των 6 ομίλων της Γ' Εθνικής:
1ος όμιλος
ΑΟ Ξάνθη – Πανθρακικός 1-1 (37' Γκέκας / 63' πεν. Σαραντίδης)
Απόλλων Κρύας Βρύσης – Αετός Οφρυνίου 2-2 (7' Τζήμας, 90+2' Ταουσιάνης / 59' Πότσι, 87' Ιγνατίδης)
Δόξα Δράμας – Ποσειδών Μηχανιώνας 4-2 (37' Παπαϊωάννου, 63' Τζελίδης, 69' Μπάμπουρας, 71' Βουδουρίδης / 45+1' Μπαγιόπουλος, 51' Κυριακίδης)
Κιλκισιακός – ΠΑΟΚ Κρηστώνης 1-1 (71' Αγαπητός / 45' Ομάρωφ)
Ηρακλής Θερμαϊκού – Ορέστης Ορεστιάδας 4-0 (12'-31' Αβραμίδης, 67' Σάιμπερτ, 85' πεν. Χαραλαμπίδης)
Θερμαϊκός Θέρμης – ΠΑΟΚ Δυτικού 1-0 (90' Σελίδης)
2ος όμιλος
Εορδαϊκός – Αστέρας Καρδίτσας 1-1 (4' Τριανταφυλλίδης / 80' Σκόνδρας)
Εθνικός Νέου Κεραμιδίου – Βέροια 0-2 (20' Λέκα, 89' Μελιόπουλος)
ΑΕ Ευόσμου – Απόλλων Καλαμαριάς 0-2 (36' Γιουκούδης, 90+2' Αθανασιάδης)
Πιερικός – Ερμής Εξοχής 1-0 (89' Σενγκέργκης)
ΑΕ Αλεξάνδρειας – Ακρίτες Συκεών 3-0 (32'-78' Πιπιλιάρης, 76' Σωτηριάδης)
Κοζάνη – Σαρακηνός 1-1 (36' Μπαλτζής / 28' Παπαδημητρίου)
3ος όμιλος (7η αγωνιστική)
ΠΑΣ Λαμία – ΠΟ Ελασσόνας 0-0
Τηλυκράτης – Πρόοδος Ρωγών 1-1 (55' Τσούτσης / 41' Σιδηρόπουλος)
Θεσπρωτός – ΑΕ Νέας Σελεύκειας 0-3 (15' Γούλας, 45' Κουρνιώτης, 74' Τσίτσος)
Άρης Φιλιατών – Αναγέννηση Σχηματαρίου 2-0 (70' Φερεντίνος, 85' Γώγος)
Τρίκαλα – Αστέρας Σταυρού 2-0 (66' Σκόνδρας, 84' Ναζίμ)
ΑΕ Λευκίμμης – Ανθούπολη 1-1 (70' / 52' Μπαλογιάννης)
Ρεπό: Αναγέννηση Άρτας
4ος όμιλος
Πανγυθεατικός – ΠΑΣ Πύργος 0-2 (39' Μπίσα, 68' Μπαρμπαρούσης)
ΑΠΣ Ζάκυνθος – ΑΟ Μιλτιάδης 1-0 (56' Ιβάν Σίλβα)
Παναχαϊκή – Θύελλα Πατρών 1-2 (51' Τσεκούρας / 48' Κουτσαντώνης, 83' Μαντάς)
ΠΑΣ Κόρινθος – Παναιγιάλειος 1-2 (12' Παπούλης / 38' Φωκαΐδης, 90+4' Κυριαζής)
Πανθουριακός – Ερμής Μελιγούς 1-1 (5' Γεωργουλέας / 59' Ράλλιος)
ΑΟ Λουτρακίου – Πέλοπας Κιάτου 1-0 (51' Στρατίκης)
5ος όμιλος
Δόξα Βύρωνος – ΑΟ Νέας Ιωνίας 0-1 (16' Καμαρά)
ΑΟ Καρύστου – Εθνικός Αστέρας 1-0 (10' πεν Παπαδάκης)
Αμαρυνθιακός – ΑΟ Νέας Αρτάκης 1-2 (42' Κοτσοβός / 64' Ρουμπιές, 90+3' Αλεξίου)
ΑΕΡ Αφάντου – Κένταυρος Βριλησσίων 1-0 (32' Λέντζας)
Διαγόρας Ρόδου – Απόλλων Καλυθιών 2-1 (8'-25' ΛαΤόρε / 45+1' αυτογκόλ Νικολόπουλος)
Άρης Πετρούπολης – Ρόδος ΑΝΑΒΟΛΗ
6ος όμιλος
Ατσαλένιος – Αίας Σαλαμίνας 2-0 (16' Άλλα, 90+4' Τσελεγκίδης)
Χαϊδάρι – Θύελλα Ραφήνας 0-2 (51' Αλεξίου, 90+2' Μπουντάκης)
Αστέρας Βάρης – Γρανίτης Αγ. Μαρίνας 2-0 (16' Μπελαβράκης, 27' Βασιλειάδης)
Σαρωνικός Αναβύσσου – Εθνικός 0-2 (60' πεν Γεωργούσης, 89' Γεμιστός)
Ιωνικός – Γιούχτας 1-0 (86' αυτογκόλ Περδίκης)
ΑΕ Μυκόνου – Ηλυσιακός 2-0 (25' Κιρκιλιανίδης, 40' Τουλίκας)