Βέροια, Τρίκαλα, Εθνικός τα ντέρμπι, κορυφή η Νέα Ιωνία, ισόπαλο το... «El Thrakiko»!

Ξάνθη και Πανθρακικός αναβίωσαν το τοπικό ντέρμπι, αλλά έμειναν στο 1-1 που εκμεταλλεύτηκε ο Ηρακλής Θερμαϊκού. Η Βέροια πέρασε από το Κεραμίδι και τα Τρίκαλα επικράτησαν του Αστέρα Σταυρού, πλησιάζοντας τη Λαμία. «Λύτρωση» στο φινάλε για τον Παναιγιάλειο, ακολουθεί ο Πύργος. Πρώτη η Νέα Ιωνία μετά την αναβολή στο Άρης Πετρούπολης - Ρόδος και από κοντά η Κάρυστος. Ακάθεκτη η πρωτοπόρος Μύκονος, μεγάλη νίκη του Εθνικού Πειραιά στην Ανάβυσσο και... ανάσα Ιωνικού.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα στην 6η και 7η αγωνιστική των 6 ομίλων της Γ' Εθνικής: 1ος όμιλος ΑΟ Ξάνθη – Πανθρακικός 1-1 (37' Γκέκας / 63' πεν. Σαραντίδης) Απόλλων Κρύας Βρύσης – Αετός Οφρυνίου 2-2 (7' Τζήμας, 90+2' Ταουσιάνης / 59' Πότσι, 87' Ιγνατίδης) Δόξα Δράμας – Ποσειδών Μηχανιώνας 4-2 (37' Παπαϊωάννου, 63' Τζελίδης, 69' Μπάμπουρας, 71' Βουδουρίδης / 45+1' Μπαγιόπουλος, 51' Κυριακίδης) Κιλκισιακός – ΠΑΟΚ Κρηστώνης 1-1 (71' Αγαπητός / 45' Ομάρωφ) Ηρακλής Θερμαϊκού – Ορέστης Ορεστιάδας 4-0 (12'-31' Αβραμίδης, 67' Σάιμπερτ, 85' πεν. Χαραλαμπίδης) Θερμαϊκός Θέρμης – ΠΑΟΚ Δυτικού 1-0 (90' Σελίδης) 2ος όμιλος Εορδαϊκός – Αστέρας Καρδίτσας 1-1 (4' Τριανταφυλλίδης / 80' Σκόνδρας) Εθνικός Νέου Κεραμιδίου – Βέροια 0-2 (20' Λέκα, 89' Μελιόπουλος) ΑΕ Ευόσμου – Απόλλων Καλαμαριάς 0-2 (36' Γιουκούδης, 90+2' Αθανασιάδης) Πιερικός – Ερμής Εξοχής 1-0 (89' Σενγκέργκης) ΑΕ Αλεξάνδρειας – Ακρίτες Συκεών 3-0 (32'-78' Πιπιλιάρης, 76' Σωτηριάδης) Κοζάνη – Σαρακηνός 1-1 (36' Μπαλτζής / 28' Παπαδημητρίου) 3ος όμιλος (7η αγωνιστική) ΠΑΣ Λαμία – ΠΟ Ελασσόνας 0-0 Τηλυκράτης – Πρόοδος Ρωγών 1-1 (55' Τσούτσης / 41' Σιδηρόπουλος) Θεσπρωτός – ΑΕ Νέας Σελεύκειας 0-3 (15' Γούλας, 45' Κουρνιώτης, 74' Τσίτσος) Άρης Φιλιατών – Αναγέννηση Σχηματαρίου 2-0 (70' Φερεντίνος, 85' Γώγος) Τρίκαλα – Αστέρας Σταυρού 2-0 (66' Σκόνδρας, 84' Ναζίμ) ΑΕ Λευκίμμης – Ανθούπολη 1-1 (70' / 52' Μπαλογιάννης) Ρεπό: Αναγέννηση Άρτας 4ος όμιλος Πανγυθεατικός – ΠΑΣ Πύργος 0-2 (39' Μπίσα, 68' Μπαρμπαρούσης) ΑΠΣ Ζάκυνθος – ΑΟ Μιλτιάδης 1-0 (56' Ιβάν Σίλβα) Παναχαϊκή – Θύελλα Πατρών 1-2 (51' Τσεκούρας / 48' Κουτσαντώνης, 83' Μαντάς) ΠΑΣ Κόρινθος – Παναιγιάλειος 1-2 (12' Παπούλης / 38' Φωκαΐδης, 90+4' Κυριαζής) Πανθουριακός – Ερμής Μελιγούς 1-1 (5' Γεωργουλέας / 59' Ράλλιος) ΑΟ Λουτρακίου – Πέλοπας Κιάτου 1-0 (51' Στρατίκης) 5ος όμιλος Δόξα Βύρωνος – ΑΟ Νέας Ιωνίας 0-1 (16' Καμαρά) ΑΟ Καρύστου – Εθνικός Αστέρας 1-0 (10' πεν Παπαδάκης) Αμαρυνθιακός – ΑΟ Νέας Αρτάκης 1-2 (42' Κοτσοβός / 64' Ρουμπιές, 90+3' Αλεξίου) ΑΕΡ Αφάντου – Κένταυρος Βριλησσίων 1-0 (32' Λέντζας) Διαγόρας Ρόδου – Απόλλων Καλυθιών 2-1 (8'-25' ΛαΤόρε / 45+1' αυτογκόλ Νικολόπουλος) Άρης Πετρούπολης – Ρόδος ΑΝΑΒΟΛΗ 6ος όμιλος Ατσαλένιος – Αίας Σαλαμίνας 2-0 (16' Άλλα, 90+4' Τσελεγκίδης) Χαϊδάρι – Θύελλα Ραφήνας 0-2 (51' Αλεξίου, 90+2' Μπουντάκης) Αστέρας Βάρης – Γρανίτης Αγ. Μαρίνας 2-0 (16' Μπελαβράκης, 27' Βασιλειάδης) Σαρωνικός Αναβύσσου – Εθνικός 0-2 (60' πεν Γεωργούσης, 89' Γεμιστός) Ιωνικός – Γιούχτας 1-0 (86' αυτογκόλ Περδίκης) ΑΕ Μυκόνου – Ηλυσιακός 2-0 (25' Κιρκιλιανίδης, 40' Τουλίκας) ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ 6 ΟΜΙΛΩΝ.