Κριτική Παναθηναϊκού: Διασώθηκε ο Τσιριβέγια, πήγε στράφι η δημιουργία του Σφιντέρσκι

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 1-0 από τον Βόλο με και το SDNA σχολιάζει την απόδοση των παικτών του Ράφα Μπενίτεθ. Διασώθηκε ο Τσιριβέγια, δραστήριος αλλά άστοχος ο Τετέ, «σέρβιρε» εξαιρετικά ο Σφιντέρσκι.

Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι: Δεν μπορούσε να κάνει και πολλά στο γκολ του Λάμπρου, εκεί που έστειλε την μπάλα ο Έλληνας επιθετικός. Από εκεί και πέρα δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα.

Γιώργος Κυριακόπουλος: Δεν είχε προβλήματα στα ανασταλτικά του καθήκοντα, όμως δεν μπόρεσε να προσφέρει κάτι ουσιαστικό με τις προωθήσεις του.

Αχμέντ Τουμπά: Από δική του, κακή κεφαλιά ξεκινάει η αντεπίθεση του Βόλου για το 1-0, ενώ έχασε και μια αδιανόητη ευκαιρία να ισοφαρίσει. Σε μέτρια βραδιά ο Αλγερινός, που στα προσωπικά μαρκαρίσματα πάντως δεν είχε πρόβλημα.

Ίνγκι Ίνγκασον: Δεν μπόρεσε να κάνει κάτι στην φάση του 1-0, με την μπάλα να περνάει από πάνω του. Γενικά δεν έδωσε ιδιαίτερη ασφάλεια, αν και ο Παναθηναϊκός απειλήθηκε ελάχιστα στο παιχνίδι.

Γιάννης Κώτσιρας: Τον νίκησε κατά κράτος στον αέρα ο Λάμπρου για το 1-0, ενώ γενικά τον ταλαιπώρησε κάθε φορά που είχε την μπάλα στα πόδια. Επιθετικά είχε όρεξη να προσφέρει, χωρίς όμως ιδιαίτερη ουσία.

Πέδρο Τσιριβέγια: Θετικός για άλλη μια φορά ο Ισπανός, που προσπάθησε να θέσει τον ρυθμό που ήθελε στον αγώνα. Έβγαλε ωραίες μπαλιές στους συμπαίκτες του και είχε επίδραση στο παιχνίδι της ομάδας του.

Άνταμ Τσέριν: Έτρεξε αρκετά, πέρασαν μπάλες από τα πόδια του, αλλά δεν έδωσε το κάτι παραπάνω στην ομάδα του.

Φίλιπ Τζούρισιτς: Είχε στιγμές που φάνηκε η τεράστια ποιότητά του, όμως ούτε αυτός έδωσε κάτι ουσιαστικό στον Παναθηναϊκό, αφού τα χαλούσε στην τελική απόφαση. Στο δεύτερο ημίχρονο έχασε μια τεράστια ευκαιρία για το 1-1.

Ανάς Ζαρουρί: Σε... ρηχά νερά κινήθηκε ο Μαροκινός, που ουσιαστικά δεν απείλησε ποτέ την αντίπαλη εστία, ούτε έφτιαξε κάποια μεγάλη φάση για τους συμπαίκτες του.

Ματέους Τετέ: Ήταν μακράν ο πιο δραστήριος παίκτης του Παναθηναϊκού, δοκίμασε πολλές φορές το πόδι του, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει, ούτε να δώσει κάποια ασίστ σε συμπαίκτη του.

Κάρολ Σφιντέρσκι: Μέσα στις φάσεις ο Πολωνός, προσπάθησε να συνδυαστεί με τους συμπαίκτες του, δημιούργησε δύο σχεδόν... έτοιμα γκολ για Τουμπά και Τζούρισιτς.

Μίλος Πάντοβιτς: Το... πάλεψε στο διάστημα που αγωνίστηκε, αλλά ούτε αυτός μπόρεσε να προσφέρει κάτι ουσιώδες στο «Τριφύλλι».

Τιν Γεντβάι: Έπαιξε σε ένα διάστημα που ο Παναθηναϊκός είχε τον πλήρη έλεγχο και πίεζε, οπότε δεν αντιμετώπισε κανέναν κίνδυνο.

Έρικ Πάλμερ-Μπράουν: Έπαιξε σε ένα διάστημα που ο Παναθηναϊκός είχε τον πλήρη έλεγχο και πίεζε, οπότε δεν αντιμετώπισε κανέναν κίνδυνο.

Μανώλης Σιώπης: Έτρεξε αρκετά από την ώρα που μπήκε στο ματς, αλλά δεν προσέφερε κάτι στην προσπάθεια του Παναθηναϊκού να ισοφαρίσει.

Αλεξάντερ Γερεμέγεφ: Έπαιξε για λίγο και δεν μπορεί να κριθεί.