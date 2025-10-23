Η Αμπερντίν ήρθε με φιλοδοξίες στην «OPAP Arena», αλλά η Ένωση δεν είχε διάθεση γι’ «αστεία»: η ΑΕΚ διέλυσε με 6-0 τους Σκωτσέζους, πήρε την πρώτη της νίκη στην League Phase του Conference, ισοφαρίζοντας την κορυφαία ευρωπαϊκή επίδοσή της από τη σεζόν 2001-02 κόντρα στην Γκράβενμαχρ και πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ήταν πάρα πολλά τα 15 χρόνια χωρίς εντός έδρας νίκη σε φάση... ευρωπαϊκού ομίλου για την ΑΕΚ (σ.σ. 3-1 τη Χάιντουκ στις 16/9/2010 στο ΟΑΚΑ) που «ξέσπασε» μπροστά σε, περίπου, 25 χιλιάδες φίλους της στην «OPAP Arena» και έκανε «σεφτέ» μετά την ήττα της πρεμιέρας στη Σλοβενία κόντρα στην Τσέλιε. Τρεις βαθμοί και τέρματα 7-3 για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς που πάει... ψυχωμένη στο «Γ. Καραϊσκάκης» (26/10, 21:00), ενώ την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου (19:45) για την 3η αγωνιστική του Conference League θα υποδεχθεί τη Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δυο γκολ ο Κοϊτά και από ένα οι Ελίασον, Μαρίν, Γιόβιτς και Κουτέσα, γράφοντας ιστορία για τέταρτη φορά με έξι τέρματα ενεργητικό.

«Εκρηκτικό» ξεκίνημα με «μπροστάρη» Κοϊτά

Μπορεί ο Κάρλσον να επιχείρησε πρώτος ένα επικίνδυνο φάουλ στο 4', όμως η ΑΕΚ βρήκε τα πατήματά της και ο Πινέδα δοκίμασε ένα σουτ στο 9'. Δυο λεπτά αργότερα, ο Κοϊτά κινήθηκε έξω από την περιοχή και με ένα όμορφο αριστερό σουτ, από τα όριά της, έστειλε την μπάλα στη γωνία του Μίτοφ για το 1-0! Το γρήγορο γκολ έδωσε... φτερά στα «κιτρινόμαυρα» πόδια και στο 16' ο Ρέλβας «άγγιξε» με κεφαλιά το 2-0 (σ.σ. δοκάρι η μπάλα) έπειτα από εκτέλεση του Πενράις! Η Ένωση ήταν καταιγιστική και στο 18' ο Ελίασον έτρεξε τον αιφνιδιασμό, ο Ρότα πάσαρε στα αριστερά στον Κοϊτά και εκείνος πλάσαρε στη γωνία για το 2-0 σε ένα «εκρηκτικό» ξεκίνημα με «μπροστάρη» τον Μαυριτανό winger!

«Καταιγίδα» η ΑΕΚ, πέτυχε... μόνο ένα γκολ

Δικαιολογημένα οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς δεν άφησαν το πόδι από το... γκάζι, όμως πέτυχαν μόλις ένα γκολ έπειτα από έναν καταιγισμό ευκαιριών! Στο 27' η ΑΕΚ πίεσε έξω από τα καρέ του Μίτοφ, ο Μάνταλος έκλεψε, ο Κοϊτά βρήκε τον Πινέδα και εκείνος τον Ελίασον που εκτέλεσε για το 3-0 παρά την προσπάθεια του Ντέβλιν στη γραμμή. Στο 30' o Μάιλν τα κατάφερε και σταμάτησε το σουτ του Μάνταλου, στο 32' ο Ρότα είδε το δικό του να περνά άουτ και στο 34' ο Πιερό με κεφαλιά δεν νίκησε τον Μίτοφ από το μισό μέτρο! Νέο δοκάρι, δεύτερο, για την Ένωση στο 37' ύστερα από το γέμισμα του Μάνταλου και κεφαλιά του Βίντα, στο 40' το επικίνδυνο σουτ του αρχηγού πέρασε άουτ, ενώ ούτε στο 45+3' ο Πιερό κατάφερε να σκοράρει σε τετ α τετ με τον Μίτοφ έπειτα από πάσα του Κοϊτά, ούτε ο Ελίασον που έκανε το σλάλομ, όμως ο Ντόρινγκτον έδιωξε στη γραμμή!

Σταμάτησε στα πέντε, μπορούσε περισσότερα

Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, η ΑΕΚ έριξε κάπως το ρυθμό της, όμως ήλεγχε απόλυτα το παιχνίδι και κινδύνεψε μόλις μία φορά, ενώ έκανε και διαχείριση ενόψει του Φαληρικού ντέρμπι, επανεμφανίζοντας τον Λιούμπισιτς. Στο 55' ήλθε το 4-0 με καταπληκτικό γυριστό του Μαρίν που ήταν μόνος στη γραμμή, όμως κόντρα στη φορά της μπάλας, μετά από σουτ του Πιερό στο δοκάρι (τρίτο)! Στο 73' ο Λάζετιτς προσπάθησε να... ανησυχήσει τον θεατή Στρακόσα, ενώ ένα λεπτό μετά σταμάτησε τον Γενγκί με «στοπ» σε δυο χρόνους. Στο 81' ο Γκατσίνοβιτς βρήκε τον Γιόβιτς που «τσίμπησε» την μπάλα μπροστά από τον Μίτοφ στη μικρή περιοχή και εκτέλεσε για το 5-0.

Περισσότερα, σε λίγο...

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς / 4-4-1-1): Στρακόσα, Ρότα (76' Γκατσίνοβιτς), Βίντα, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μάνταλος (76' Γκρούγιτς), Ελίασον, Κοϊτά (64' Κουτέσα), Μαρίν (68' Λιούμπισιτς), Πιερό (68' Γιόβιτς).

ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ (Τζίμι Τέλιν / 3-4-3): Μίτοφ, Μάιλν, Κνούστερ, Ντέβλιν, Γένσεν, Σίνι (46' Παλαβέρσα), Άρμστρονγκ (62' Κλάρκσον), Κέσκινεν (32' Ντόρινγκτον), Κάρλσον (72' Γενγκί), Αουσίς (46' Πολβάρα), Λάζετιτς.