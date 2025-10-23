Live: ΑΕΚ - Αμπερντίν

MENU
EUROPA CONFERENCE LEAGUE
Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena / Cosmote Sport 4 HD
League Phase, 2η αγωνιστική
ΑΕΚ
ΑΕΚ
6 0
Aberdeen FC
ABERDEEN FC
Διαιτητης
  • Γιάσπερ Βεργκότε (Βέλγιο)
  • VAR: Γιαν Μπότερμπεργκ (Βέλγιο)
  • AVAR: Ντρε Φράις (Βέλγιο)
Βοηθοι
  • Μικέλε Σελντάιερς (Βέλγιο)
  • Μάρτιν Τίστερ (Βέλγιο)
Τεταρτος
  • Κέβιν Βαν Ντάμε (Βέλγιο)
Σκορερς
  • 11' Κοϊτα
  • 18' Κοϊτα
  • 27' Ελίασον
  • 55' Μαρίν
  • 81' Γιόβιτς
  • 87' Κουτέσα
Κιτρινες καρτες
  • 34' Ρέλβας
Κιτρινες καρτες
  • 60' Παλαβέρσα

ΑΕΚ - Αμπερντίν

