Live: ΑΕΚ - Αμπερντίν

EUROPA CONFERENCE LEAGUE
Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena / Cosmote Sport 4 HD
League Phase, 2η αγωνιστική
ΑΕΚ
6 0
ABERDEEN FC
Διαιτητης
- Γιάσπερ Βεργκότε (Βέλγιο)
- VAR: Γιαν Μπότερμπεργκ (Βέλγιο)
- AVAR: Ντρε Φράις (Βέλγιο)
Βοηθοι
- Μικέλε Σελντάιερς (Βέλγιο)
- Μάρτιν Τίστερ (Βέλγιο)
Τεταρτος
- Κέβιν Βαν Ντάμε (Βέλγιο)
Σκορερς
- 11' Κοϊτα
- 18' Κοϊτα
- 27' Ελίασον
- 55' Μαρίν
- 81' Γιόβιτς
- 87' Κουτέσα
Κιτρινες καρτες
- 34' Ρέλβας
Κιτρινες καρτες
- 60' Παλαβέρσα