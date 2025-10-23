Έσπασε την... κατάρα η ΑΕΚ: Ευρωπαϊκή νίκη εντός έδρας 15 χρόνια μετά!

Μετά από 15 χρόνια, η ΑΕΚ επικράτησε ξανά σε εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι, σε φάση ομίλων - League Phase, πανηγυρίζοντας τη νίκη επί της Αμπερντίν.

Η αναμονή ήταν μεγάλη και κράτησε 15 ολόκληρα χρόνια, με τους οπαδούς της ΑΕΚ να πανηγυρίζουν ξανά εντός έδρας νίκη σε ευρωπαϊκό ματς μετά από 17 παιχνίδια στην έδρα τους.

Ήταν 16 Σεπτεμβρίου του 2010 την τελευταία φορά, πριν την εμφατική νίκη της Ένωσης κόντρα στην Αμπερτίν, που ο Δικέφαλος είχε επικρατήσει σε εντός έδρας ματς. Τότε, αντίπαλός ήταν η κροατική Χάιντουκ Σπλιτ για το Europa League, με τους «κιτρινόμαυρους» να επικρατούν με σκορ 3-1.

Σε εκείνο το ματς, η ΑΕΚ αγωνιζόταν προφανώς ακόμη στο ΟΑΚΑ και είχε προπονητή τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, με τους Σκόκο, Τζιμπούρ και Λυμπερόπουλο να σκοράρουν τα τέρματα για την Ένωση.

Από εκείνη την ημέρα, ο Δικέφαλος αγωνίστηκε ξανά σε ευρωπαϊκούς ομίλους, χωρίς ωστόσο να έχει νίκη εντός έδρας, ενώ έχει πανηγυρίσει «διπλά» όπως αυτό κόντρα στη για παράδειγμα Μπράιτον (2-3) το 2023.

Αναλυτικά οι 17 αγώνες που είχε να κερδίσει η ΑΕΚ σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης: