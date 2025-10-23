Έγραψε ιστορία: Η ΑΕΚ ισοφάρισε την ευρύτερη ευρωπαϊκή της νίκη!

Η Ένωση διέλυσε με 6-0 την Αμπερντίν σε μία βραδιά που θα μείνει χαραγμένη στην ευρωπαϊκή της ιστορία.

Πολύ μεγάλη βραδιά για την ΑΕΚ που συνέτριψε με 6-0 την Αμπερντίν και χόρτασε με μπάλα τον κόσμο της που βρέθηκε στο γήπεδο. Η Ένωση ισοφάρισε την ευρύτερη ευρωπαϊκή της νίκη που ήταν και πάλι με το ίδιο σκορ.

Την σεζόν 2001-02 οι κιτρινόμαυροι είχαν επικρατήσει με 6-0 της Γκράβενμαχρ από το Λουξεμβούργο για τον 1ο γύρο του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ.

Αυτή ήταν η τέταρτη φορά που η ΑΕΚ πετυχαίνει 6 γκολ στην Ευρώπη.

Η παρθενική είχε έρθει την σεζόν 1978-79 με το αξέχαστο και ιστορικό 6-1 επί της Πόρτο για τον 1ο γύρο του Κυπέλλου Πρωταθλητριών και η αμέσως επόμενη την σεζόν 1999-2000 (1ος γύρος του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ) με το 6-1 που είχε ως θύμα την Τορπέντο Κουτάϊσι από την Γεωργία.