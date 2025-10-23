Η κριτική της ΑΕΚ: Σούπερ Κοϊτα, σε υψηλά επίπεδα όλοι οι «κιτρινόμαυροι»!

Η ΑΕΚ ήταν σαρωτική απέναντι στην Αμπερντίν την οποία διέλυσε με 6-0 με τον «σελήνιασμένο» Κοϊτα να καθαρίζει τους Σκωτσέζους από το 18’ και όλους τους παίκτες του Νίκολιτς να εμφανίζουν υψηλά επίπεδα απόδοσης!

Στρακόσα 8

Ένα ήσυχο βράδυ για τον Στρακόσα. Απειλήθηκε ελάχιστα και όποτε συνέβη έβγαλε σωστή αντίδραση. Όπως στη διπλή ευκαιρία του Γενγκί, τον οποίο σταμάτησε με αποτελεσματικότητα.

Ρότα 8

Είχε τον απόλυτο έλεγχο του χώρου ευθύνης του. Ανασταλτικά δεν είχε προβλήματα ενώ επιθετικά έδωσε πολλά, όπως την ασίστ στον Κοϊτα στο 2-0.

Ρέλβας 8

Άψογος, ήταν ουσιαστικός και αποτελεσματικός στα μαρκαρίσματα του και είχε άριστη συνεργασία με τον Βίντα. Θα μπορούσε να σκοράρει αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και στην κεφαλιά που έπιασε σταμάτησε στο δοκάρι.

Βίντα 9

Κυρίαρχος στην αμυνα ο Κροάτης αμυντικός. Βγήκε νικητής σε όλες τις μονομαχίες που έδωσε και προσέφερε μια μεγάλη ασφάλεια, έχοντας μια άριστη συνεργασία με τον Ρέλβας. Ήταν απόλυτα ήρεμος και με την μπάλα στα πόδια βοηθώντας στο build up απο πισω ενώ θα μπορούσε να σκοράρει κι όλας καθώς ειχε δοκάρι. Στο φινάλε, αποθεώθηκε από τον κόσμο της ΑΕΚ!

Πένραϊς 8

Άνετος και ωραίος απέναντι στους συμπατριώτες του. Έπιασε καλή απόδοση ανασταλτικά χωρίς να αντιμετωπίσει προβλήματα ενώ βοήθησε και επιθετικά με τις σωστές επιλογές του.

Πινέδα 8

Επέστρεψε σε υψηλά στάνταρ απόδοσης και μαζί με τον Μαρίν κυριάρχησαν απόλυτα στον χώρο του άξονα. Η ΑΕΚ επέβαλε τον ρυθμό της, πήρε το κέντρο και αυτό το οφείλει στον Πινέδα αλλά και στον Μαρίν. Ο Μεξικανός μεταξύ άλλων έχει συμμετοχή στο τρίτο γκολ καθώς δίνει την τελική πάσα στον Ελίασον.

Μάνταλος 8

Εξαιρετικός σε ρόλο οργανωτή και ο Μάνταλος. Έκανε ένα σχεδόν αλάνθαστο ματς και ήταν βασικός πυλώνας της δημιουργίας. Έχει συμμετοχή στο πρέσινγκ που γίνεται (μαζί με τον Πιερό) στο τρίτο γκολ και γενικότερα με τις σωστές μεταβιβάσεις του, το σωστό μοίρασμα του παιχνιδιού και την κίνηση του δημιούργησε πολλά προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα.

Ελίασον 9

Καλή εμφάνιση μετά από καιρό για τον Ελίασον. Με την ταχύτητα του και την κίνηση στο ένας με έναν, δημιούργησε πολλά ρήγματα στην Αμπερντίν, πετυχαίνοντας το τρίτο γκολ με ωραίο πλασέ, ενώ θα μπορούσε να σημειώσει και το… γκολ του αγώνα αλλά αντίπαλος αμυντικός σταμάτησε την προσπάθεια του πάνω στην γραμμή!

Κοϊτα 10

Σούπερ ματς από τον Κοϊτα που… τελείωσε την Αμπερντίν στα 18 πρώτα λεπτά. Δυο δικές του φανταστικές κινήσεις και εκτελέσεις είναι αυτές που βάζουν την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ με δυο τέρματα και απλοποιούν τα πράγματα, ενώ από εκεί και πέρα είχε συμμετοχή στο τρίτο γκολ και γενικά αποτελούσε ένα άλυτο πρόβλημα για την αντίπαλη άμυνα την οποία ταλαιπώρησε αφάνταστα με την ταχύτητα και την κίνηση του.

Μάριν 9

Γεμάτο παιχνίδι από τον Ρουμάνο που μαζί με τον Πινέδα όπως προείπαμε ήλεγξαν τον χώρο του άξονα και επέβαλαν τον δικό τους ρυθμό. Είχε καλές τοποθετήσεις και έλεγχο του χώρου ανασταλτικά ενώ είχε ακρίβεια και στις μεταβιβάσεις χτίζοντας σωστά το παιχνίδι της ΑΕΚ από πίσω με ηρεμία. Πέτυχε το τέταρτο γκολ με εντυπωσιακό σουτ!

Πιερό 8

Το μόνο που του έλειψε ήταν το γκολ! Έκανε τα πάντα, ήταν μαχητικός, μέσα σε όλες τις φάσεις όμως δεν κατάφερε να σκοράρει αν και το άξιζε. Στο πρώτο μέρος έχει χάσει δυο μεγάλες ευκαιρίες, ενώ στην επανάληψη είχε και δοκάρι με την μπάλα να μην του κάνει το χατίρι. Πάντως τα έδωσε όλα και αποθεώθηκε από τον κόσμο που αναγνώρισε την προσπάθεια του.

Οι αλλαγές

Κουτέσα 9

Μπήκε, έφερε φρεσκάδα και ταχύτητα και έκανε άνω κάτω την αντίπαλη άμυνα. Στο φινάλε έβαλε το κερασάκι στην τούρτα με εντυπωσιακή κίνηση και εκτέλεση.

Λιούμπισιτς 8

Επέστρεψε στην ευρωπαϊκή λίστα και πήρε χρόνο συμμετοχής. Είχε θετική παρουσία και βοήθησε στο σημείο που μπήκε δίνοντας ενέργεια.

Γιόβιτς 9

Εξαιρετικός και ο Γιόβιτς στο διάστημα που έπαιξε. Ήταν απειλητικός και εν τελει σκόραρε το πέμπτο γκολ με ωραίο γυριστό σουτ.

Γκρούγιτς 8

Έδωσε πράγματα με την παρουσία του όσον αφορά την φρεσκάδα στον άξονα.

Γκατσίνοβιτς 8

Εξαιρετικό come back από τον Γκάτσι ο οποίος παρ’ ότι επαιξε δεξι μπακ ανταποκρίθηκε καλά. Ειχε σωστές επιλογές, ενώ χάιλαιτ της εμφανισης του ήταν η ενέργεια που κάνει και η ασίστ που βγάζει στον Γιόβιτς.

Ο προπονητής

Νίκολιτς 9

Μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ έπρεπε να παρουσιάσει σήμερα μια ομάδα έτοιμη πνευματικά και αγωνιστικά να βγάλει αντίδραση και να πάρει τη νίκη που ήταν επιτακτική ανάγκη. Το έκανε στο 100%. Οι παίκτες του ήταν απόλυτα συγκεντρωμένοι, κυριαρχικοί και αποφασιστικοί και επι της ουσίας στο 18ο λεπτό είχαν πετύχει δυο τέρματα και είχαν απλοποιήσει σημαντικά τα πράγματα. Η ΑΕΚ δεν έβγαλε ποτέ το πόδι από το γκάζι, ήταν σαρωτική και στην επανάληψη, ενώ είναι σημαντικό πως οι αλλαγές του Νίκολιτς έδωσαν πράγματα και επι της ουσίας έφεραν και το σκορ σε αυτά τα επίπεδα. Το πιο σημαντικό επαναλαμβάνουμε είναι πως η Ένωση μπόρεσε να βγάλει αντίδραση μετά από ένα κακό αποτέλεσμα και ενώ ειχε ένα μεγάλο «πρέπει» πάνω από το κεφάλι της παρουσιάζοντας εξαιρετική εικόνα όντας μια ομάδα διαβασμένη, γνωρίζοντας απόλυτα τι ήθελε να κάνει μέσα στο γήπεδο.