«Έσπασε» την ισοπαλία η Ρεάλ, 1-0 τη Γιουβέντους! (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε προβάδισμα απέναντι στη Γιουβέντους στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου». Ο Βινίσιους σημάδεψε το δοκάρι, αλλά ο Μπέλιγχαμ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0 στο 57'.

Το 1-0 της Ρεάλ Μαδρίτης