Χρόνος ανάγνωσης 1' CHAMPIONS LEAGUE «Έσπασε» την ισοπαλία η Ρεάλ, 1-0 τη Γιουβέντους! (vid) 22-10-2025 23:22 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Real Madrid Juventus F.C. Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε προβάδισμα απέναντι στη Γιουβέντους στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου». Ο Βινίσιους σημάδεψε το δοκάρι, αλλά ο Μπέλιγχαμ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0 στο 57'. Το 1-0 της Ρεάλ Μαδρίτης