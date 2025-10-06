Εθνική Ολλανδίας: Έκλεψαν το διαβατήριο του Ντεπάι, ίσως χάσει το ματς με τη Μάλτα

Θα καθυστερήσει η άφιξη στην Ολλανδία του κορυφαίου σκόρερ της «Οράνιε», Μέμφις Ντεπάι, ενόψει των προκριματικών αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 αυτή την εβδομάδα, αφού δήλωσε ότι το διαβατήριό του κλάπηκε στη Βραζιλία, όπου αγωνίζεται για την Κορίνθιανς.

Ο 31χρονος Ντεπάι, έσπασε το ρεκόρ του Ρόμπιν φαν Πέρσι, όταν σημείωσε ένα δυο γκολ στη νίκη με 3-2 επί της Λιθουανίας εκτός έδρας στον τελευταίο προκριματικό του 7ου ομίλου, φτάνοντας τα 52 γκολ για τη χώρα του.

Αλλά ο επιθετικός μπορεί να χάσει τον επόμενο αγώνα τους στη Μάλτα την Πέμπτη (9/10), όπου οι Ολλανδοί αναμένεται να εδραιώσουν την πρώτη θέση στη βαθμολογία.

«Ο Μέμφις Ντεπάι θα ενταχθεί στο προπονητικό στρατόπεδο της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας σε μεταγενέστερη ημερομηνία», ανέφερε (6/10) ανακοίνωση της ολλανδικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

«Ο παίκτης ανακοίνωσε ότι το διαβατήριό του κλάπηκε, γεγονός που τον εμπόδισε να πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη πτήση του από τη Βραζιλία το βράδυ της Κυριακής. Κάνει ό,τι μπορεί για να ταξιδέψει στην Ολλανδία το συντομότερο δυνατό. Επομένως, αναμένεται να μπορέσει να ενταχθεί σύντομα στην ομάδα».

Ο προπονητής της Ολλανδίας, Ρόναλντ Κούμαν, πρόσθεσε: «Αυτό είναι ατυχές, κυρίως για το Μέμφις, αλλά και για εμάς. Φυσικά, θέλεις να ξεκινήσεις τις διεθνείς προετοιμασίες σου με πλήρη ομάδα.

Ταυτόχρονα, υπάρχουν περιστάσεις πέρα ​​από τον έλεγχό μας. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσει όντως να ταξιδέψει για να μας ενταχθεί στο προπονητικό καμπ το συντομότερο δυνατό».

Η Ολλανδία αντιμετωπίζει επίσης τη Φινλανδία εντός έδρας την Κυριακή. Έχει 10 βαθμούς από τους τέσσερις πρώτους προκριματικούς αγώνες της, μπροστά από την Πολωνία με καλύτερη διαφορά τερμάτων με ένα παιχνίδι λιγότερο.