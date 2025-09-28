Το αήττητο σερί της για 13ο ματς κράτησε η ΑΕΚ, που με την... υπόγεια κεφαλιά του Φραντζί Πιερό νίκησε 1-0 τον Βόλο και έπιασε τον Ολυμπιακό στην κορυφή με 13 βαθμούς.

Επιστροφή στις νίκες για την ομάδα που Μάρκο Νίκολιτς μετά το 1-1 στο «AEL FC ARENA Novibet», όμως η εμφάνιση δεν ικανοποίησε τον Σέρβο τεχνικό. Γιορτή και αποθέωση για τον Πέτρο Μάνταλο που έπιασε τις 400 συμμετοχές με τη φανέλα της ΑΕΚ και ο Μάριος Ηλιόπουλος του χάρισε μια αναμνηστική φανέλα μπροστά από τους οργανωμένους της Ένωσης. Επόμενος αντίπαλος η σλοβενική Τσέλιε για την πρεμιέρα της League Phase του Conference (2/10, 22:00) και για τη Stoiximan Super League η Κηφισιά στο Περιστέρι (5/1, 18:00). Με τη σειρά της, η ομάδα του Χουάν Φεράντο είναι στην 6η θέση με 6 βαθμούς προς ώρας και το Σάββατο υποδέχεται στο Πανθεσσαλικό την ΑΕΛ Novibet (4/10, 20:30).

Σε γενικές γραμμές, ο αγώνας δεν διεκδικούσε «δάφνες ποιότητας», με την ΑΕΚ να έχει τα ηνία, όμως ο Βόλος ήταν καλά διαβασμένος και δυσκόλεψε την ανάπτυξη της, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όπου δεν σημειώθηκαν πολλές ευκαιρίες. Με τον Πενράις βασικό, η Ένωση πίεζε διαρκώς από τα πλάγια και αναζητούσε τους Γιόβιτς-Πιερό, ώστε να τους «ζεστάνει» ενόψει Τσέλιε. Από τα πόδια του Ελίασον προήλθε η πρώτη μεγάλη στιγμή στο 18', με την κεφαλιά του Γιόβιτς να περνά δίπλα από το δοκάρι. Στο 32' απείλησαν και οι Βολιώτες, όταν ο Στρακόσα μπλόκαρε το σουτ του Τζόκα, ενώ μέχρι να πάνε οι δυο ομάδες στα αποδυτήρια, καμία άλλη στιγμή δεν ήταν επικίνδυνη.



Ένα μαρκάρισμα του Πενράις στον Σόρια δεν στέρησε τη συμμετοχή του έμπειρου δεξιού οπισθοφύλακα στο β' μέρος, ενώ παρά την κακή εικόνα, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν προχώρησε σε διορθωτικές κινήσεις. Ο Σιαμπάνης ήταν έτοιμος κάθε φορά που η ΑΕΚ πατούσε την περιοχή του, όμως και οι «κιτρινόμαυροι» δεν είχαν καλά τελειώματα. Τελικά, η λύση ήλθε στο 55', καθώς για πρώτη φορά η ΑΕΚ αντεπιτέθηκε γρήγορα μέσω του Μάνταλου, ο Ελίασον από τα δεξιά γύρισε με ακρίβεια για τον Πιερό που με κεφαλιά... ψαράκι άνοιξε το σκορ (1-0)! Μάλιστα, ο κόσμος αποθέωσε τον Αϊτινό φορ που δείχνει σε καλό «φεγγάρι»!



Η είσοδος του Ζοάο Μάριο βοήθησε τους γηπεδούχους στην κυκλοφορία της μπάλας, με τον Πορτογάλο να αντικαθιστά τον Γιόβιτς που, ξανά, δεν βρήκε το γκολ που ψάχνει. Έτσι, στο 69' ο Ζοάο Μάριο και στο 70' ο Κοϊτά απείλησαν από καλά σημεία, όμως δεν ήλθε το δεύτερο τέρμα που θα απέβαλε το άγχος. Οι αλλαγές δεν ευνόησαν τον ρυθμό του αγώνα, όμως ο Κουτέσα και ο Πιερό «άγγιξαν» με ωραία σουτ το 2-0 στο 86' και το 89', αντίστοιχα, ειδικά ο Αϊτινός φορ που είδε την προσπάθεια του να καταλήγει στο δοκάρι. Τελευταίο σουτ από τον Ζοάο Μάριο στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων για να μπλοκάρει ο Σιαμπάνης και το 1-0 να είναι το τελικό σκορ στην «OPAP Arena».

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς / 4-4-2): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις (65' Πήλιος), Πινέδα, Μάνταλος (75' Μαρίν), Κοϊτά (75' Κουτέσα), Ελίασον (86' Καλοσκάμης), Γιόβιτς (65' Ζοάο Μάριο), Πιερό.

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο / 4-2-3-1): Σιαμπάνης, Σόρια, Φορτούνα, Κάργας, Χέρμανσον, Μαρτίνες, Κόμπα (84' Θαρθάνα), Χουάνπι (73' Μακνί), Τζόκα, Λάμπρου (84' Ασεχνούν), Χάμουλιτς (90' Μύγας).