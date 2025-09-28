AEK: Οι σκέψεις Νίκολιτς για την ενδεκάδα και τα «θέλω» από τους παίκτες του 

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει σήμερα το απόγευμα τις 17:00 τον ΝΠΣ Βόλο στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena θέλοντας να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα, με τον Μάρκο Νίκολιτς να στέλνει το δικό του μήνυμα, σημειώντας πως «πρέπει να πάμε με τη μέγιστη συγκέντρωση σε αυτό το ματς, μπροστά στον κόσμο μας».

Είναι φανερό πως ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης, θέλει τους ποδοσφαιριστές του απόλυτα αφοσιωμένους και focus στη σημερινή μάχη καθώς γνωρίζει τις... παγίδες που υπάρχουν. Ιδίως όταν ακολουθεί ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, πόσο μάλλον η πρεμιέρα της League Phase του UEFA Conference League - την προσεχή Πέμπτη με την Τσέλιε στην Σλοβενία - μπορεις εύκολα να την πατήσεις σκεπτόμενος μπροστά και οχι το «σήμερα».

Γι' αυτόν τον λόγο ο Μάρκο Νίκολιτς, έχει μιλησε αρκετά στους ποδοσφαιριστές του για τους κινδύνους που υπάρχουν κάτι που επισήμανε άλλωστε και στις δηλώσεις του στην Cosmote Tv φωτογραφίζοντας τα «θέλω» του. «Θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό το σερί. Ο Βόλος διαθέτει μια πολύ καλή ομάδα, μια έμπειρη ομάδα, δύσκολη ομάδα. Μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια τερματίζει στη μέση της βαθμολογίας. Δεν είναι ευχάριστο το να παίζεις απέναντί της, με την ποιότητα που διαθέτει στο ρόστερ της. Οπότε, πρέπει να πάμε με τη μέγιστη συγκέντρωση σε αυτό το ματς, μπροστά στον κόσμο μας την Κυριακή. Για να πετύχουμε τον στόχο μας, που είναι να πάρουμε ακόμη τρεις βαθμούς», ήταν τα λόγια του μεταξύ άλλων.

Όσον αφορά τα πλάνα του Σέρβου τεχνικού, υπάρχουν θέσεις που έχουν κλειδώσει υπάρχουν όμως και κάποια ερωτηματικά. Στρακόσα, Ρέλβας, Πήλιος, Ρότα, Πινέδα και Κουτέσα, είναι δεδομένο πως θα επιστρέψουν στην ενδεκάδα ενώ όπως έχουμε ξαναπεί, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι διαχείριση θα θελήσει να κάνει ο Νίκολιτς στο «Πέμπτη-Κυριακή» αφού επαναλαμβάνουμε πως μπροστά υπάρχει το παιχνίδι με την Τσέλιε στην Σλοβενία. Για παράδειγμα, στο συγκεκριμένο ματς, οπως και σε ολα τα ευρωπαικά αυτής της φάσης, ο Νίκολιτς δεν θα έχει στη διάθεση του τους Ζοάο Μάριο και Δημήτρη Καλοσκάμη οι οποίοι βρίσκονται εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Αυτό το γεγονός, συν το ότι η απόδοση των δυο κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα στο ματς Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό, τους καθιστά υποψήφιους να πάρουν φανέλα βασικού σήμερα. Πάμε να δούμε αναλυτικά...

Ο Στρακόσα θα είναι δεδομένα κάτω από τα δοκάρια, με τους Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα και τους Ρότα-Πήλιο στις πλευρές. Στον άξονα, θα επιστρέψει η δυάδα των Μαρίν-Πινέδα ενώ στην κορυφή της επίθεσης προβάδισμα έχει ο Γιόβιτς χωρίς να μπορούμε να αποκλείσουμε και τη χρησιμοποίηση Πιερό. Στην μεσοεπιθετική τριάδα πίσω από τον επιθετικό τώρα, προβάδισμα φαίνεται πως έχουν οι Κουτέσα, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης ωστόσο θέση στην ενδεκάδα διεκδικεί και ο Κοϊτά. Θυμίζουμε πως ο Νίκολιτς δεν μπορεί να υπολογίζει για το σημερινό παιχνίδι στον Ζίνι ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει μετά τη διακοπή, ενώ ο Γκατσίνοβιτς - όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο προπονητής - έχει πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή και ο Περέιρα βρίσκεται σε φάση επανόδου.