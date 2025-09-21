Τεράστια νίκη για τις νυχτερίδες που επικράτησαν με 2-0 της Αθλέτικ Μπιλμπάο, που υπέστη τρίτη ήττα μέσα σε μία εβδομάδα.

Βαθμολογικό άλμα για την Βαλένθια που διαχειρίστηκε καλύτερα τις συνθήκες του ματς και λύγισε με 2-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Σχεδόν τα πάντα κρίθηκαν στο 61ο λεπτό και από μία υπόδειξη του VAR, που αναβάθμισε την κίτρινη κάρτα του Βιβιάν σε κόκκινη.

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο που κυριαρχούσε μέχρι εκείνο το σημείο, έχασε όλο το μομέντουμ και η Βαλένθια το εκμεταλλεύτηκε.

Σχεδόν άμεσα ο Σανταμαρία έκανε το 1-0 (73’), ενώ το πέναλτι του Ούγκο Δούρο στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων έκανε το τελικό 2-0.

Ισόβαθμη με την Βαλένθια στους 7 βαθμούς βρίσκεται και η Σεβίλλη που έβγαλε μεγάλο διπλό στο Μεντιθορόθα. Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα προηγήθηκε με τον Βάργκας (10’), όμως η Αλαβές είχε άμεση απάντηση με πέναλτι του Βισέντε.

Ωστόσο, οι Ανδαλουσιανοί δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και με γκολ του Αλέξις Σάντσες (67’, 1-2) έφυγαν με το μεγάλο διπλό από την Αλάβα.

Στον αφρό παραμένει και το κίτρινο υποβρύχιο. Παρότι η Οσασούνα προηγήθηκε με πέναλτι του Μπούντιμιρ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, εντούτοις η αποβολή του Ροζιέ (40’) αποδείχθηκε καθοριστική.

Η Βιγιαρεάλ γύρισε το ματς και με δύο γκολ από Μικαουτάντζε (69’) και Γκέιγ (85’) πήρε την μεγάλη νίκη με 2-1.