Η υπηρεσία είναι καλά

Η πρεμιέρα, τα συνοψίσαμε πριν μία εβδομάδα εδώ, ήταν ο Ιβάν. Το sell-out. Οι 18500-plus κάρτες διαρκείας. Ο ζεν Ραζβάν. Η όλη θετική ενέργεια. Γράφει ο Αλέξης Σπυρόπουλος.

Οσο για τα αμιγώς ποδοσφαιρικά, σημειώσαμε μετά το μηδέν-μηδέν με τη Βόλφσμπεργκ στην Τούμπα, αυτά "θα τα βρει η υπηρεσία". Τα βρήκε για αρχή, στο Κλάγκενφουρτ. Και θα συνεχίσει, στο να τα βρίσκει. Αυτή είναι η καθημερινή δουλειά της υπηρεσίας. Ακόμη άλλωστε, έχει κάμποσα να βρει.

Είναι βασική πεποίθησή μου πως, όσο περισσότερο τραβάει σε διάρκεια μία παρτίδα ποδοσφαίρου, τόσο το καλύτερο για την πιο ισχυρή ομάδα. Στην pregame εκπομπή του Open, την περασμένη Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, το ανέφερα on air ότι 90 λεπτά αρχές Αυγούστου ενέχουν υψηλή επικινδυνότητα για ένα, οποιασδήποτε φύσεως, ατύχημα. Ενα αυτογκόλ, μία κόκκινη κάρτα, ένα χαμένο πέναλτι, ποτέ δεν ξέρεις. Θα το δούμε και στο τριήμερο του Κυπέλλου Ελλάδος, που έρχεται Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη. Ενενήντα λεπτά, μόνον. Και, σε ισοπαλία, απευθείας πέναλτι. Η τέλεια συνθήκη. Κάποιος, θα την πατήσει. Κάποιοι, ίσως.

Τα 180 λεπτά απεναντίας, ένα παραπάνω τα 210, είναι χρόνος ασφαλείας έναντι της πιθανότητας ατυχήματος. Ατύχημα, μολονότι η απειλή ήλθε, δεν συνέβη ώστε να χρειάζεται επανόρθωση. Ο ΠΑΟΚ δεν βρέθηκε ούτε για ένα λεπτό στα 210, σε θέση να πρέπει να κυνηγήσει από πίσω. Ηταν ευχή και πρόβλεψή μου συγχρόνως δε, να πάει η ρεβάνς (όσο γινόταν πιο) μακρυά...αν και κάτι τέτοιο, πέναλτι ιδίως, θα έκανε εντελώς οριακή την πτήση της άμεσης επιστροφής. Το αεροδρόμιο έκλεινε στις 11:25 (τοπική ώρα) και, δίχως καν πέναλτι, το αεροπλάνο σηκώθηκε στις 11:18. Στην Ελλάδα, ήδη ήταν περασμένα μεσάνυχτα. Η παλαιά φίλη του Αγγελου, η Παναγιά, μάλλον ήταν μαζί μας.

Οσο το ρολόι στην Αυστρία έτρεχε, τόσο (το ένιωθε κανείς ότι) ο ΠΑΟΚ "δυνάμωνε" μέσα στο παιγνίδι. Σαν μαραθωνοδρόμος, που ανεβάζει τέμπο μετά το τριακοστό χιλιόμετρο. Ηθελε αντοχή, και στο πνεύμα και στα πόδια. Ολοι εξίσου, μικροί-μεσαίοι-μεγάλοι στην ηλικία, στο Κλάγκενφουρτ εμφανίστηκαν ο καθένας ένα τόσο δα πιο πάνω απ' όσο τους είδε ο κόσμος στο πρώτο ματς. Ολοι εξίσου, Χατσίδης ή Πέλκας, Μύθου ή Καμαρά, εμφάνισαν προθυμία να θυσιαστούν. Αντεξαν, επειδή ενδόμυχα εμπιστεύτηκαν τη φυσική+νοητική αντοχή τους. Οταν τα sexy δεν σου βγαίνουν, το να κάνεις αυτά που δεν είναι sexy αλλά είναι υπερπολύτιμα...αξία ανεκτίμητη. Κανείς, νέος ή μεγαλύτερος, δεν έπαιξε για τη φιγούρα του.

Ο αγώνας στην Τούμπα ήταν για 0.29-0.91 και τελείωσε 0-0. Ο αγώνας στο Κλάγκενφουρτ ήταν για 1.35-0.71 και τελείωσε 0-1. Η σούμα βγάζει ότι μία παρτίδα για 1.00-2.26, ήρθε 1-0. Η πολυπλοκότητα, είναι προφανής. Η Βόλφσμπεργκ ήταν ένα βήμα μπροστά από τον ΠΑΟΚ, σε ετοιμότητα να βγει στο γήπεδο και να κάνει το δικό της. Ο ΠΑΟΚ, οριακά συγκάλυψε το αντικειμενικό χάντικαπ. Η υπηρεσία ξέρει καλύτερα, πώς.

Ανάλογο μοτίβο, έρχεται τις επόμενες δύο Πέμπτες. Και η Ριέκα σε αυτό, επίσης κινείται ένα βήμα μπροστά από τον ΠΑΟΚ. Πάλι συνεπώς, το εγχείρημα είναι η διαχείριση αυτής της λεπτής ισορροπίας. Είμαι πιο καλός, ο άλλος είναι πιο έτοιμος. Επιπλέον αυτός...ο άλλος, είναι πρωταθλήτρια ομάδα. Πρωταθλήτρια ομάδα, όπου και να βγήκε πρωταθλήτρια, είναι θανάσιμο λάθος να την παίρνει κανείς ελαφρά. Παρένθεση. Η πρωταθλήτρια Γιβραλτάρ, εξασφάλισε ότι θα παίξει league phase. Η πρωταθλήτρια Σαν Μαρίνο, θα παίξει τώρα πλέι-οφ.

Η πρωταθλήτρια Κροατίας δε, η Ριέκα, δεν είναι...απλή πρωταθλήτρια Κροατίας. Είναι, με αυτόν τον προπονητή που συνεχίζει εφέτος, η νικήτρια του νταμπλ στην Κροατία. Στη χώρα δηλαδή, της Ντίναμο Ζάγκρεμπ. Η υπηρεσία λοιπόν, δεν σταματά και δεν παίρνει ρεπό ποτέ. Η καινούργια άσκηση απαιτεί, τίποτα λιγότερο από 24/7. Αλλά η υπηρεσία "είναι καλά". Μες στη συγκυριακή ατυχία να έχει ο σύλλογος αυτή τη διοίκηση στον Ερασιτέχνη, το ευτυχές είναι ότι η συγκεκριμένη ατυχία ξύπνησε (και ενεργοποιεί) δυνάμεις που κάνουν διαφορά.