Η απίστευτη ιστορία του Ντούνια: Από την δολοφονική επίθεση χιμπατζήδων στην κορυφή της παλαίστρας!

Ο Ντούνια Σιμπομάνα ήταν έξι ετών όταν, μέσα σε μια στιγμή, τα παιδικά του χρόνια καταστράφηκαν. Τα παιδικά χαμόγελα, μετατράπηκαν σε φρίκη και σε μία επίπονη μάχη για την ζωή.

Μία επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο Βιρούνγκα στο Κονγκό, είχε φρικτό αποτέλεσμα. Ο Ντούνια, ο αδελφός του και ο εξάδελφός του δέχθηκαν επίθεση από χιμπατζήδες, με τραγικές συνέπειες, καθώς οι συγγενείς του, έχασαν την ζωή τους. Ο Ντούνια επέζησε, αλλά η επίθεση του άφησε σοβαρούς τραυματισμούς στα χείλη, το πρόσωπο και το δεξί αυτί. Μεγάλο μέρος των μυών του προσώπου του καταστράφηκε και έχασε το μεσαίο δάχτυλο του αριστερού του χεριού. Ωστόσο, από αυτή την αφάνταστη τραγωδία, άρχισε να διαμορφώνεται μια ιστορία ανθεκτικότητας, μια ιστορία που τον οδήγησε στο να κατακτήσει δύο χρυσά μετάλλια στο Αφρικανικό Πρωτάθλημα στην Αλεξάνδρεια.

Σε ηλικία μόλις οκτώ ετών, ο Ντούνια μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια ευκαιρία να ξαναχτίσει όσα του είχαν αφαιρεθεί. Ακολούθησε ένα μακρύ και εξαντλητικό ταξίδι μέσα από 14 (!) χειρουργικές επεμβάσεις, όπου οι θεράποντες ιατροί μεταμόσχευσαν ιστό και μυες, σε μια προσπάθεια να ανακατασκευάσουν τα χείλη του και να αποκαταστήσουν βασικές λειτουργίες στο πρόσωπό του. Κάθε επέμβαση ήταν και μία «μάχη», κάθε ανάρρωση ακόμη μία δοκιμασία αντοχής.

Κατά την διάρκεια της παραμονής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντούνια έζησε με δύο οικογένειες υποδοχής, πριν βρει ένα μόνιμο σπίτι με τον βοηθό προπονητή πάλης του Λονγκ Μπιτς, Μιγκέλ Ροντρίγκες, και την σύζυγό του, Μαρίσα. Αυτό που άρχισε ως φροντίδα εξελίχθηκε σε κάτι βαθύτερο. Τον υιοθέτησαν, δίνοντάς του όχι μόνο σταθερότητα, αλλά και μια οικογένεια. Το 2019, ο Ντούνια έγινε επίσημα μόνιμος κάτοικος ΗΠΑ.

Αυτή η δυνατότητα βρήκε διέξοδο στο ταπί της πάλης. Ο Ντούνια αποδείχθηκε ταλέντο στο γυμνάσιο και συνέχισε να ανεβαίνει στις τάξεις στο Λύκειο του Λονγκ Μπιτς. Η αποφασιστικότητά του, σφυρηλατημένη μέσα από χρόνια κακουχιών, εξελίχθηκε σε... αμείλικτη ορμή. Σε ηλικία μόλις 14 ετών, κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή πάλης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, στην Κατηγορία 1, το 2022. Ηταν ένα εκπληκτικό επίτευγμα που τον χαρακτήρισε ως ένα από τα λαμπρότερα νεαρά ταλέντα του αθλήματος.

Το περασμένο Σάββατο (2/5), το ταξίδι του Ντούνια έφθασε σε ακόμη ένα καθοριστικό σημείο. Αγωνιζόμενος στην κατηγορία των 57 κιλών για την χώρα καταγωγής του, το Κονγκό, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με επιβλητική άνεση. Στον τελικό, χρειάσθηκε μόλις 51 δευτερόλεπτα για να καταβάλει τον Καμερουνέζο, Ρόλαντ Ενφορσόνγκ, πετυχαίνοντας μια νίκη με τεχνική υπεροχή 10-0.

Η πορεία του Ντούνια προς την κορυφή του βάθρου είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτη, επειδή ήταν ένας από τους δύο παλαιστές στην ελευθέρα, ο οποίος δεν κατάγονταν από την Αίγυπτο ή την Αλγερία και κέρδισαν το χρυσό μετάλλιο.

Ο Ντούνια απέδειξε ότι είναι γεννημένος για τα δύσκολα και έχει μάθει να παλεύει σε κάθε συνθήκη, ενώ πλέον, ο μεγάλος του στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Αντζελες, που θα διεξαχθούν το 2028.

Πηγή: ΑΠΕ