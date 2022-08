«Κοντά σε συμφωνία με τον Στρέλνιεκς η ΑΕΚ» (pic)

Μεταγραφική έκπληξη από την ΑΕΚ. Όπως αναφέρει ο Εμιλιάνο Κάρτσια του Sportando, η «Ένωση» βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον έμπειρο Γιάνις Στρέλνιεκς.

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού αγωνίστηκε πέρσι στην Euroleague με την Ζαλγκίρις (6,5 πόντοι, 1,8 ασίστ, 1,7 ριμπάουντ ανά ματς) και δεδομένα μπορεί να προσφέρει στους «κιτρινόμαυρους», έστω και αν βρίσκεται στο 33ο έτος της ηλικίας του.

Ο Λετονός μετρά 180 συμμετοχές στην Euroleague (έπαιξε επίσης σε Μπάμπεργκ και ΤΣΣΚΑ), ενώ γνωρίζει και την ελληνική πραγματικότητα, αφού έπαιξε στη χώρα μας την διετία 2017 - 2019.

Janis Strelnieks is close to signing with AEK Athens, I am told