Μπαρτσελόνα υπό «διάλυση»...

Ούτε ένα ούτε δύο τα (πολύ πρόσφατα) παραδείγματα...

Υπάρχει ένα μπασκετικό δρομολόγιο στην Καταλονία που εκδίδει συχνά εισιτήρια. Συχνά, πλέον, άνευ επιστροφής... Δείτε περισσότερα μ' ένα κλικ στο μπασκετικό site του SKWEEK!