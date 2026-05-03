Στέκεται στο πλευρό του Κάλινιτς ο Ερυθρός Αστέρας

Ο Ερυθρός Αστέρες εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία παίρνει θέση στο πλευρό του Νίκολα Κάλινιτς και καταγγέλει προκλήσεις της Ζλάτιμπορ.

Ο Νίκολα Κάλινιτς στο παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα με την Ζλάτιμπορ γρονθοκόπησε έναν αντίπαλό του στο σώμα και το κεφάλι και στην συνέχεια τσακώθηκε και με οπαδούς της αντίπαλης ομάδας.

Ο Ερυθρός Αστέρας με ανακοίνωσή του στέκεται στο πλευρό του Σέρβου παίκτη και τονίζει πως δέχθηκε προκλήσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Ερυθρός Αστέρας, μετά τον δεύτερο αγώνα των προημιτελικών της KLS στο Ζλάτιμπορ και τις πολυάριθμες προσπάθειες να εξισωθεί η σύγκρουση στο παρκέ μέσω διάφορων δημοσιογραφικών "περιστροφών" με πολύ σοβαρότερα περιστατικά, μετατρέποντας τον ένοχο σε θύμα, στέκεται στην υπεράσπιση του παίκτη του, Νίκολα Κάλινιτς.

Ως σύλλογος δεν θα σιωπήσουμε για την κακή διοργάνωση του αγώνα, ούτε για την ακατάλληλη συμπεριφορά του προέδρου της Ζλάτιμπορ σε πολλές περιπτώσεις — από το να πετάει την μπάλα προς τους διαιτητές μέσα στο γήπεδο, μέχρι τα ακατάλληλα σχόλια προς τους παίκτες μας μετά τον αγώνα, την ώρα που έκαναν δηλώσεις. Ο παίκτης της Ζλάτιμπορ, Ματέι Τσίμπεϊ, εδώ και δύο ημέρες έχει βήμα σε μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με συλλόγους που δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς τους αγώνες ή με τον σύλλογό μας, και τα οποία δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για να διαδίδουν αναλήθειες για τον Ερυθρό Αστέρα.

Αυτοί προσπαθούν να "εξηγήσουν" ότι ο παίκτης της Ζλάτιμπορ δεν χτύπησε πρώτος τον παίκτη του Ερυθρού Αστέρα Νίκολα Κάλινιτς, παρότι το βίντεο από άλλη γωνία δείχνει ξεκάθαρα ότι αυτό δεν ισχύει.

Ο Ερυθρός Αστέρας δεν δικαιολογεί την πράξη του παίκτη της, ο οποίος προκλήθηκε και συμμετείχε στη σύγκρουση. Έχει ήδη υποστεί συνέπειες και έχει τιμωρηθεί. Ωστόσο, δεν θα επιτρέψουμε ένα ακατάλληλο περιστατικό σε έναν αγώνα μπάσκετ — στο οποίο πολλοί συμμετέχοντες δεν τιμωρήθηκαν καν, όπως ολόκληρος ο πάγκος της Ζλάτιμπορ, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου τους — να χρησιμοποιείται από κάποιους στις «αναλύσεις» τους ώστε να εξισώνεται με σκανδαλώδεις συμπλοκές έξω από νυχτερινά μαγαζιά (που ακόμη δεν έχουν δικαστική κατάληξη), ή να ασχολούνται ακόμη και με δήθεν προσωπικά προβλήματα του παίκτη μας, προσπαθώντας να μετατρέψουν τον ένοχο σε θύμα.

Η διοργάνωση του αγώνα ήταν κακή, η συμπεριφορά ορισμένων μελών της Ζλάτιμπορ δίπλα στον αγωνιστικό χώρο και αργότερα στις εξέδρες ακόμη χειρότερη, και στο περιστατικό στο παρκέ — για το οποίο δεν είμαστε περήφανοι — βρέθηκε τυχαία ο ίδιος παίκτης που προκαλούσε παίκτες του Ερυθρού Αστέρα. κατά τη διάρκεια των αγώνων, κάτι που επίσης έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Ο πρόεδρος του Ερυθρού Αστέρα Ζέλικο Ντρτσέλιτς, δήλωσε: "Ως σύλλογος προσπαθούμε να καθιερώσουμε μια νέα προσέγγιση στο σερβικό μπάσκετ, με ευγενική και αξιοπρεπή συμπεριφορά, όπου δεν θα αντιδρούμε σε κάθε πρόκληση ή προσπάθεια διάδοσης αναληθειών. Ωστόσο, η βρώμικη και χαμηλού επιπέδου εκστρατεία που διεξάγεται εδώ και δύο ημέρες εναντίον του Ερυθρού Αστέρα και του παίκτη μας, Νίκολα Κάλινιτς, έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Ολόκληρος ο σύλλογος, αλλά και εγώ προσωπικά ως πρόεδρος, στεκόμαστε πλήρως πίσω από τον παίκτη μας, ο οποίος μετά τον αγώνα δέχεται επιθέσεις που δεν έχουν καμία σχέση με όσα συνέβησαν στο παρκέ. Ο Νίκολα Κάλινιτς τιμωρήθηκε. Την τιμωρία αυτή την άξιζε σύμφωνα με τον κανονισμό, όπως και όλοι οι παίκτες του συλλόγου του οποίου είμαι πρόεδρος. Παρ’ όλα αυτά, ενώ πιστεύουμε ότι εκεί θα έπρεπε να τελειώσει η ιστορία, έγινε αφορμή για πολλούς να ξεσπάσουν τις απογοητεύσεις και τα προβλήματά τους, δείχνοντας με το δάχτυλο την ομάδα μας.

Ο Νίκολα Κάλινιτς είναι ηγέτης, άνθρωπος που δίνει το είναι του για τον σύλλογο. Και επειδή φαίνεται πως πρέπει να το υπενθυμίσω σε όσους ξεχνούν εύκολα, είναι ο παίκτης με τη μεγαλύτερη καριέρα από όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες, ο άνθρωπος που επέστρεψε στην εθνική ομάδα μετά από πέντε χρόνια μόνο και μόνο για να βοηθήσει τη Σερβία. Στον Ερυθρό Αστέρα ήταν παρών και στις καλές και στις δύσκολες στιγμές. Έχει και αυτός τις αδυναμίες του ως παίκτης, αλλά παραμένει νικητής, πρωταθλητής EuroLeague, πολυπρωταθλητής με την ομάδα — έχει κατακτήσει οκτώ τίτλους — και προσφέρει πολλά στον σύλλογο ακόμη και όταν δεν βρίσκεται στην καλύτερη φόρμα. Γι’ αυτό είναι καιρός να σωπάσουν όσοι δεν μπορούν να μπουν ούτε στην ίδια πρόταση μαζί του. Ως πρόεδρος του συλλόγου, αλλά και ως άνθρωπος, δεν θα επιτρέψω να επιτίθενται στον Νίκολα Κάλινιτς με τόσο χαμηλό και προσβλητικό τρόπο. Ούτε θα επιτρέψω να χρησιμοποιείται ως μέσο και αφορμή για επίθεση στον Ερυθρό Αστέρα. Ως μεγάλος σύλλογος δεν θα επιτρέψουμε σε διάφορους να χτίζουν τη «φήμη» τους εις βάρος του συλλόγου μας και των παικτών μας"».