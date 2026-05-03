Η αποθέωση της Ρέαλ σε Χεζόνια και Λάιλς: «66 πόντοι σε μία φωτογραφία» (pic)

Ο Μάριο Χεζόνια πραγματοποίησε μία μυθική εμφάνιση, ο Τρέι Λάιλς ήταν και αυτός εξαιρετικός κόντρα στην Μούρθια και η Ρεάλ Μαδρίτης τους αποθέωσε και τους δύο με μία ανάρτηση.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αναμετρήθηκε με την Μούρθια για την ACB και κατάφερε να πάρει τη νίκη (131-123), με τον Μάριο Χεζόνια να πραγματοποιεί μία απίστευτη εμφάνιση. Πιο συγκεκριμένα, τελείωσε τον αγώνα με 40 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 29:40.

Συμπαραστάτη είχε τον Τρέι Λάιλς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 27:49. Έτσι, μετά τον αγώνα η «Βασίλισσα» τους αποθέωσε και τους δύο με μία ανάρτηση στα social media.

«66 πόντοι και 89 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε μία μόνο φωτογραφία» έγραψε η ισπανική ομάδα και δημοσίευσε μία φωτογραφία των δύο παικτών.

