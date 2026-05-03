Κίνδυνος στον αέρα για τον Οφέρ Γιανάι: Γιατί το τζετ του προσγειώθηκε εκτάκτως στη Βαρκελώνη (pic)

Περιπετειώδης και επικίνδυνη αποδείχθηκε η επιστροφή του ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ από τη Μαδρίτη στο Ισραήλ.

Μετά το τέλος του δεύτερο προημιτελικού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Οφέρ Γιανάι θα έπαιρνε τον δρόμο της επιστροφής για το Ισραήλ με το ιδιωτικό του τζετ. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πτήσης και λίγο μετά την απογείωση του τζετ, συνέβη κάτι απρόβλεπτο, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των επιβαινόντων.

Ένα σμήνος πουλιών είχε συγκρουστεί με το αεροσκάφος, με αποτέλεσμα αυτό να υποστεί σοβαρές ζημιές και ο πιλότος του αναγκάστηκε να το προσγειώσει εκτάκτως στη Βαρκελώνη, κάτι που επετεύχθη με ασφάλεια για όλους.

«Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει μία στο εκατομμύριο. Είμαι χαρούμενος που όλοι είναι ασφαλείς. Ίσως αυτό να είναι ο τρόπος του Θεού να μας πει ότι η σειρά απέναντι στη Ρεάλ δεν έχει τελειώσει ακόμα» ανέφερε μετά το συμβάν ο Γιανάι, ο οποίος με έναν ιδιαίτερο τρόπο έστειλε και το μήνυμά του για τη σειρά των Playoffs, όπου η ομάδα του βρίσκεται πίσω με 2-0 νίκες.

Η φωτογραφία από το τζετ με το ραγισμένο τζάμι: