Αταμάν για Γιαννακόπουλο: «Κανείς δεν έχει δικαίωμα να μιλά για έναν πρόεδρο και την οικογένειά του, που έχουν θυσιάσει τη ζωή τους για το μπάσκετ»

Ο Εργκίν Αταμάν με ανάρτηση του στάθηκε στο πλευρό του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, γράφοντας πως κανείς δεν έχει δικαίωμα να μιλά για έναν πρόεδρο και την οικογένειά του που έχει θυσιάσει την ζωή του για το μπάσκετ.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Έχω μεγάλο σεβασμό για τους ανθρώπους που δείχνουν το πάθος τους, το συναίσθημα, την εμπιστοσύνη και πάντα μιλούν μπροστά, όχι πίσω. Ο Δημήτρης απλά διαμαρτυρήθηκε για τα φάουλ που δεν σφυρίχθηκαν απευθείας στους διαιτητές, όπως ανέφεραν στην επίσημη αναφορά της EuroLeague. Η ομάδα του θα είναι εκεί ή όχι, αλλά νομίζετε ότι δεν αξίζει να είναι στο δικό του γήπεδο για το F4. Και κανένας, ακόμη και οι αντίπαλοι συνάδελφοι δεν έχουν το δικαίωμα να μιλούν για έναν πρόεδρο και την οικογένειά του που θυσιάζουν τη ζωή τους για το μπάσκετ»