Με Σαμοντούροβ η λίστα των early entry candidates του ΝΒΑ για το draft του καλοκαιριού

Το NBA έδωσε στην δημοσιότητα την λίστα με τα ονόματα των 71 early entry candidates καλαθοσφαιριστών που δήλωσαν συμμετοχή για το draft του 2026 που θα διεξαχθεί το διήμερο 23-24 Ιουνίου.

Ανάμεσα στα ονόματα των καλαθοσφαιριστών βρίσκονται ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, αλλά και ο γιός του Πέτζα Στογιάκοβιτς, Αντρέι.

Όπως ενημέρωσε το NBA, η δήλωση συμμετοχής δεν είναι δεσμευτική, αφού οι αθλητές μπορούν να αποσύρουν το όνομά τους μέχρι και τις 13 Ιουνίου, ενώ το εν λόγω deadline για όσους αγωνίζονται στο NCAA ισχύει μέχρι τις 27 Μαΐου.

Στην λίστα με τους παίκτες που αγωνίζονται εκτός Αμερικής, πέρα από τον Σαμοντούροβ συμμετοχή δήλωσαν ο Μπασαλά Μπακαγιόκο, της Μπιλμπάο που είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον τελικό του FIBA Europe Cup και αγωνίστηκε στο πρώτο ματς στο Παλατάκι.

Συμμετοχή έχει δηλώσεις και ο Σέρχιο Ντε Λαρέα της Βαλένθια, που θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Παναθηναϊκό στα playoffs της Euroleague, ενώ η Ιταλία θα έχει δύο εκπροσώπους τον Λουίτζι Σούιγκο (Μέγκα) και τον Φραντσέσκο Φεράρι (Βίρτους).