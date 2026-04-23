Μπόλντγουϊν για Ντιαλό και Μέλι: «Ο καλύτερος αμυντικός στην καλύτερη άμυνα δεν είναι ο αμυντικός της χρονιάς;»

Ο Ουέιντ Μπόλντγουϊν… ξέσπασε μετά την ανάδειξη του Άλφα Ντιαλό ως ο κορυφαίος αμυντικός της σεζόν στην Euroleague, θεωρώντας πως ο Νικολό Μέλι άξιζε το βραβείο.

Ο Άλφα Ντιαλό αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος αμυντικός της σεζόν στην Ευρωλίγκα, με τον Νικολό Μέλι να τερματίζει στην δεύτερη θέση. Αυτή η απόφαση βρήκε αντίθετο τον Ουέιντ Μπόλντγουϊν, ο οποίος ξέσπασε με ανάρτησή του στα social media.

Πιο συγκεκριμένα, υπερασπίστηκε τον συμπαίκτη του και έγραψε σε post του στο Χ: «Άρα, ο καλύτερος αμυντικός στην καλύτερη αμυντικά ομάδα δεν είναι ο αμυντικός της χρονιάς; Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα βραβεία περιφρόνησης της Φενέρ».

Δείτε την ανάρτηση: