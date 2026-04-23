Μπόλντγουϊν για Ντιαλό και Μέλι: «Ο καλύτερος αμυντικός στην καλύτερη άμυνα δεν είναι ο αμυντικός της χρονιάς;»

Ο Άλφα Ντιαλό αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος αμυντικός της σεζόν στην Ευρωλίγκα, με τον Νικολό Μέλι να τερματίζει στην δεύτερη θέση. Αυτή η απόφαση βρήκε αντίθετο τον Ουέιντ Μπόλντγουϊν, ο οποίος ξέσπασε με ανάρτησή του στα social media.
Πιο συγκεκριμένα, υπερασπίστηκε τον συμπαίκτη του και έγραψε σε post του στο Χ: «Άρα, ο καλύτερος αμυντικός στην καλύτερη αμυντικά ομάδα δεν είναι ο αμυντικός της χρονιάς; Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα βραβεία περιφρόνησης της Φενέρ».
Δείτε την ανάρτηση:
So the best defender on the best defensive team isn’t the DPOY ? Stay tuned for more fener snub awards! https://t.co/0NYAzYzbOo— IV (@The_Fourth_Wade) April 23, 2026