Ανησυχία στην Φενέρ: Τραυματίστηκε στον αστράγαλο ο Σίλβα σε μαρκάρισμα... πάλης (vid)

Η Φενέρ κέρδισε την Τραμπζονσπόρ εντός έδρας σε ένα παιχνίδι που επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Κρις Σίλβα σε μαρκάρισμα που θύμιζε... πάλη.

Η Φενέρμπαχτσε κέρδισε δια πυρός και σιδήρου την Τραμπζονσπόρ για το τουρκικό πρωτάθλημα, ωστόσο ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έχασε με τραυματισμό τον Κρις Σίλβα.

Συγκεκριμένα ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ τραυματίστηκε στον αστράγαλο στις αρχές της τέταρτης περιόδου, σε μια φάση διεκδίκησης ριμπάουντ, όπου δέχθηκε σκληρό μαρκάρισμα που θύμιζε πάλη, από τον Εγκέ Αράρ.

Ο ψηλός της ομάδας της Πόλης έπεσε άσχημα στο παρκέ, πιάνοντας τον αστράγαλο του και δεν μπόρεσε να συνεχίσει την αναμέτρηση.

Πλέον η κατάσταση του Σίλβα αναμένεται να επανεκτιμηθεί το επόμενο διάστημα προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του ενόψει και των play-off με την Ζαλγκίρις.

Δείτε την φάση: