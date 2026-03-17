Ο Ντόντσιτς… ισοφάρισε τον Ουόρθι και πλησίασε τον Μπράιαντ

Με τις «μυθικές» του εμφανίσεις ο Λούκα Ντόντσιτς ισοφάρισε το ρεκόρ του Τζέιμς Ουόρθι, ενώ πλησίασε και τις τρομερές αποδόσεις του Κόμπε Μπράιαντ.

Ο Λούκα Ντόντσιτς συνεχίζει να πραγματοποιεί «μαγικές» εμφανίσεις με τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς. Στη τελευταία νίκη των «Λιμνανθρώπων» απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς (100-92) πέτυχε 36 πόντους και είχε ακόμα 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Έτσι, ισοφάρισε την επίδοση του Τζέιμς Ουόρθι, καθώς έφτασε τα 52 παιχνίδια με τα χρυσά και μωβ στα οποία έχει 30+ πόντους. Μάλιστα, ο θρύλος του οργανισμού αντέδρασε σε αυτό το κατόρθωμα και αστειεύτηκε πως εκείνου του πήρε 14 χρόνια για να το καταφέρει.

Την ίδια ώρα, στα τελευταία έξι ματς των Λέικερς ο Ντόντσιτς έχει κατά μέσο όρο 37,8 πόντους. Αυτή είναι η καλύτερη επίδοση ενός «Λιμνανθρώπου» σε αυτό το διάστημα από τη σεζόν 2011-12, όταν ο Κόμπε Μπράιαντ είχε 39,5 πόντους κατά μέσο όρο, σύμφωνα με το «ESPΝ».

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