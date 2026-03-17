Γίνεται θρύλος των Λέικερς ο Ντόντσιτς: Στην ίδια λίστα με Μπράιαντ και Ουέστ

Ο Λούκα Ντόντσιτς συνεχίζει να «γράφει» τη δική του ιστορία με τους Λος Άντζελες Λέικερς και πλέον βρίσκεται στην ίδια λίστα με τους Κόμπε Μπράιαντ, Τζέρι Ουέστ και Έλτζιν Μπέιλορ.

Ο Λούκα Ντόντσιτς συνεχίζει να… μεγαλώνει τον μύθο του με τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς. Ο Σλοβένος αστέρας στη νίκη των «Λιμνανθρώπων» κόντρα στους Χιούστον Ρόκετς είχε 36 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 39:34.

Έτσι, έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία του οργανισμού με 25+ παιχνίδια στα οποία πετυχαίνει 35+ πόντους σε μία σεζόν. Στην λίστα αυτή βρίσκονται οι Κόμπε Μπράιαντ, Τζέρι Ουέστ και Έλτζιν Μπέιλορ.

Ο «Black Mamba» το είχε καταφέρει δύο φορές, όπως και το… logo του ΝΒΑ, ενώ ο τελευταίος το είχε πετύχει τρεις φορές.