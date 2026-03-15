Ο Πανιώνιος όταν ανέβασε την ένταση του έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να σοβαρεύονται στα τελευταία 3' παίρνοντας τη νίκη με 79-71. Επέστρεψε «ζεστός» ο Βεζένκοφ (24π. 8ρ.), καθοριστικός στο φινάλε ο Λαρεντζάκης (9π.).

Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε χωρίς ένταση στην μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού, ο Πανιώνιος του έβαλε δύσκολα, με τους «ερυθρόλευκους» να σοβαρεύονται στο φινάλε παίρνοντας τελικά τη νίκη με 79-71.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν αήττητοι την πορεία τους εντός των συνόρων (20-0 ρεκόρ), με τους «κυανέρυθρους» να πέφτουν στο 5-14 παραμένοντας στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Ο Σάσα Βεζένκοφ επέστρεψε στην δράση «ζεστός» με τον Βούλγαρο φόργουορντ να μετρά 24 πόντους με 8 ριμπάουντ σε μια γεμάτη εμφάνιση. Διψήφιος και κυρίαρχος στο ζωγραφιστό ο Ταϊρίκ Τζόουνς (11π. 8ρ.), καθοριστικός στο φινάλε ο Λαρεντζάκης με 9 πόντους και 3 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά ο Τόμασον ξεχώρισε για τον Πανιώνιο με 21 πόντους κάνοντας «ζημιά» στην «ερυθρόλευκη» άμυνα, με τον Τσαλμπούρη να συμπληρώνει 12 πόντους με 4 ριμπάουντ και τους υπόλοιπους παίκτες του Μάρκοβιτς να μένουν σε μονοψήφια επίπεδα.

Ήλεγξε τον ρυθμό ο Ολυμπιακός, κυκλοφόρησε καλά την μπάλα και πήρε προβάδισμα

Με τους Ουόκαπ και τον Βεζένκοφ να επιστρέφουν στο αρχικό σχήμα ο Ολυμπιακός ήταν νωθρός στο ξεκίνημα σε ένα παιχνίδι με αργό τέμπο στα πρώτα 2’ (2-2). Ο Ντόρσεϊ ήταν ο μοναδικός παίκτης που είχε σκοράρει (2-5), με τον Βεζένκοφ να μπαίνει στην εξίσωση της αναμέτρησης για το double-score των Πειραιωτών (6-12 στο 5’). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα βρήκαν ρυθμό μέσω της άμυνας τους, ο Βεζένκοφ έφτασε τους 9π. για το 11-17 , με τον Τσαλμπούρη να απαντά με δικό σου σερί 4-0 για να μειώσει στο καλάθι (15-17 στο 8’). Ο Ολυμπιακός έσφιξε την άμυνα του, έτρεξε σερί 6-0 κλείνοντας το πρώτο μέρος στο +8 (15-23) ελέγχοντας τον ρυθμό.

Ανέβασε την ένταση στο παιχνίδι του ο Πανιώνιος, διατήρησαν το προβάδισμα οι «ερυθρόλευκοι»

Η αστοχία των «κυανέρυθρων» από μακριά (1/5τρ.) δεν βοηθούσε στο να βρουν ρυθμό, την στιγμή που ο Χολ με την είσοδο του έδωσε σκορ μέσα από την ρακέτα (4π. 17-25). Ο Νικολαϊδης έβγαλε ένταση στο παιχνίδι του Πανιωνίου μειώνοντας σε 21-25, με τον Φουρνιέ να απαντά με τρίποντο για το 21-28 για να ακολουθήσει μετά μεγάλη ένταση και τον Γάλλο γκαρντ να αποβάλλεται. Ο Τόμασον μονοπωλούσε τις επιθέσεις του «Ιστορικού» που παρέμενε σε απόσταση αναπνοής (26-28 στο 14’), με τους Βεζένκοφ-Πίτερς να βρίσκουν σκορ από την γραμμή των βολών για το +6 του Ολυμπιακού (27-33 στο 16’). Οι ομάδα του Μάρκοβιτς διατηρούσε το ανταγωνιστικό της πρόσωπο, με τον Τσαλμπούρη να εκτελεί από τα 6.75μ. για το 32-35 στο 18’. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκλεισε το πρώτο μέρος στο +4 (35-39), με τους «κυανέρυθρους» να έχουν ανεβάσει την ένταση στο παιχνίδι τους.

Σταθερά το προβάδισμα ο Ολυμπιακός, ανταγωνιστικοί οι «κυανέρυθροι»

Με γρήγορο σερί 5-0 μπήκε ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, ανοίγοντας την διαφορά στο 9 (35-44), με τον Πανιώνιο να μένει χωρίς σκορ για περίπου 3’. Σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο ο ρυθμός είχε πέσει αισθητά, με τους «κυανέρυθρους» να μένουν κοντά στο σκορ (39-45 στο 24’). Οι παίκτες του Μάρκοβιτς εκμεταλλεύονταν την νωθρότητα των Πειραιωτών, ο Γκίκας με τρίποντο μείωσε στον πόντο βάζοντας «φωτιά» στο κλειστό της Γλυφάδας (48-49 στο 27’). Ο Λαρεντζάκης πάτησε για πρώτη φορά παρκέ, με τον Έλληνα γκαρντ να σκοράρει για το 51-56 στο 29΄ και τον Πανιώνιο να μειώνει σε 54-58 στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.

Ο Πανιώνιος έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να σοβαρεύονται στο φινάλε παίρνοντας τη νίκη

Με το καλημέρα του τελευταίου δεκαλέπτου ο Πανιώνιος μείωσε στον πόντο (58-59), με τον Λιούις να ισοφαρίζει σε 61-61 με 3/3β. Ο Τόμασον με τρίποντο έβαλε για πρώτη φορά τους «κυανέρυθρους» μπροστά στο σκορ (64-63 στο 33'), με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν χάσε την ένταση τους και στις δυο πλευρές του παρκέ. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς με 2/2 έγραψε το 64-65, με τον Κρούζερ να καρφώνει για το 66-65 στο 35'. Οι δυο ομάδες εναλλάσσονταν στο σκοράρισμα, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να βρίσκει σκορ μέσα από την ρακέτα (68-69 στο 37'). Ο Ολυμπιακός έσφιξε την άμυνα του, με τον Λαρεντζάκη να βάζει κρίσιμο σουτ από την γωνία για το 68-72 στο 38'. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς με κάρφωμα έγραψε το 68-74, γέρνοντας την πλάστιγγα της νίκης προς τους «ερυθρόλευκους», 1:28' πριν το φινάλε. Ο Λαρεντζάκης με τρίποντο «καθάρισε» τη νίκη για τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να συνεχίζουν αήττητοι την πορεία τους στο πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 35-39, 54-58, 71-79.

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