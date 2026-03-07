Κακλαμανάκης: «Να συνεχίσουμε να δείχνουμε το καλό μας πρόσωπο - Θέλουμε την στήριξη του κόσμου»

Ο Δημήτρης Κακλαμανάκης ενόψει του αγώνα του Περιστερίου Betsson με τον Πανιώνιο τόνισε πως η ομάδα θέλει να συνεχίσει να δείχνει το καλό της πρόσωπο και στάθηκε και στην στήριξη του κόσμου.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Παίζουμε με μια ομάδα που είναι διαφορετική σε σχέση με εκείνη που αντιμετωπίσαμε στον πρώτο γύρο εκτός έδρας και είναι σε ανοδική πορεία τον τελευταίο καιρό. Εμείς, όμως θέλουμε να συνεχίσουμε να δείχνουμε το καλό μας πρόσωπο και ακολουθώντας το πλάνο του προπονητή μας να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον Πανιώνιο.

Πρέπει να παίξουμε πολύ καλή άμυνα, να ελέγξουμε τον ρυθμό και τα ριμπάουντ, ώστε να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας.

Θέλουμε τον κόσμο να έρθει και να στηρίξει και σ’ αυτό το παιχνίδι. Η παρουσία του μας δίνει ώθηση και ενέργεια για να πετύχουμε τον στόχο μας».