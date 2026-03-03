Φιλοξενίδης: «Ανέκαθεν ήμουν ένας παίκτης που ζητάω τις μεγάλες στιγμές»

Η Νίκη Βόλου νίκησε με 84-77 τους Μαχητές Πειραματικό Πεύκων, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Elite League, και ο γκαρντ των νικητών, Κώστας Φιλοξενίδης, μίλησε στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη επί των Μαχητών Πειραματικό Πεύκων: «Ήταν ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη, την οποία ζητούσαμε αγωνιστικές πριν. Η ψυχολογία μας ήταν πεσμένη εξαιτίας των διαδοχικών ηττών, πιστεύαμε, όμως, ότι θα νικήσουμε το παιχνίδι αυτό. Είναι λογικό όταν συνέχεια “φτάνεις στην πηγή και δεν πίνεις νερό” να πέφτει η ψυχολογία. Ο κόουτς πήρε ένα καθοριστικό time-out και μας ώθησε στη νίκη, μας έδωσε την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη προκειμένου να κάνουμε την ανατροπή».

Για την ανατροπή στο ματς: «Μας είχε πάρει από κάτω το αρνητικό σερί. Δεν έχουμε καταφέρει να προστατεύσουμε την έδρα μας αποτελεσματικά. Στο τέλος, όμως, βρήκαμε το ψυχικό σθένος να απαντήσουμε στα δύσκολα που μας έβαλε η ομάδα των Πεύκων».

Για τα δύο κρίσιμα καλάθια που πέτυχε: «Ανέκαθεν ήμουν ένας παίκτης που ζητάω τις μεγάλες στιγμές. Δεν έκανα μέχρι τότε καλό παιχνίδι. Ήξερα ότι αν πάρω τη μπάλα κάτι σωστό θα δημιουργούσα, πίστευα στον εαυτό μου. Μέσα στο παιχνίδι συμβαίνουν πολλά, “διάβασα” τη φάση και πήρα μεγάλη ψυχολογία. Το δεύτερο σουτ ήταν πιο εύκολο, γιατί είχε προηγηθεί το δύσκολο καλάθι. Το πρώτο σουτ ήταν και το πρώτο που επιχείρησα στο 2ο ημίχρονο. Ήταν και θέμα δουλειάς, όχι μόνο τύχης».

Για τον επόμενο παιχνίδι απέναντι στον Κόροιβο Αμαλιάδας (07/03): «Σίγουρα η ψυχολογία μας θα είναι διαφορετική και θα φανεί στο παρκέ αυτό. Ο Κόροιβος είναι ανεβασμένος, οι δύο ξένοι έχουν παραστάσεις σε μεγαλύτερα πρωταθλήματα. Ο ελληνικός “κορμός” είναι πολύ καλός. Μας έχει φύγει ένα άγχος και θα παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις».

Για τη στήριξη του κόσμου του Βόλου: «Ο κόσμος είναι ποδοσφαιρόφιλος, η Νίκη Βόλου έχει τεράστια ιστορία σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Έκανε μία καταπληκτική πορεία φέτος. Στην αρχή μάς στήριζε πάρα πολύ, τώρα έχω ένα παράπονο ότι δεν έρχεται στα τελευταία ματς. Ήταν αναμενόμενο βέβαια, από τη στιγμή που δεν πηγαίναμε καλά. Δεν το λέω, όμως, ώστε να μη συνεχίσει να έρχεται. Ακολουθούν σημαντικά και κρίσιμα παιχνίδια».

Για τον ανταγωνισμό της Elite League: «Αφού περνούν οι αγωνιστικές και φτάνουμε στο τέλος, θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι καλύτερα για τη Νίκη Βόλου. Θα σταθώ στο αγωνιστικό. Είμαστε άπειρη ομάδα από την κατηγορία, είναι λογικά τα αρνητικά αποτελέσματα, σε καμία περίπτωση όμως η ομάδα δεν έχει δείξει κακό πρόσωπο. Είναι σημαντικό να σταθούμε σε αυτό. Το να παρουσιάζεις σε κρίσιμους αγώνες κάτι θετικό, είναι καλό. Δε μας αρκεί αυτό, στα επόμενα ματς θα δείξουμε κάτι καλύτερο. Η νίκη αυτή να είναι η αφορμή για κάτι καλύτερο».

Για τα προσωπικά κέρδη από τη φετινή σεζόν: «Πολλά μπορεί να κερδίσει ένας αθλητής της ηλικίας μου στην Elite League. Δεν πρέπει να κοιτάς ένα παιχνίδι, αλλά τη συνέχεια. Είναι ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Είναι ένα πρωτάθλημα μεγάλο, σε καμία περίπτωση ένα παιχνίδι δε σε καθορίζει. Η χρονιά αυτή θα είναι “σκαλοπάτι” για την επόμενη. Έχω περάσει πολλούς τραυματισμούς, σκέφτομαι αποκλειστικά την υγεία μου. Μόνο και μόνο που παίζω στο παρκέ, είναι πραγματικά κάτι εξωπραγματικό για ‘μένα. Θέλω όσοι διαβάσουν τη συνέντευξη αυτή να εστιάσουν στην επόμενη ημέρα και όχι μακροπρόθεσμα. Ποτέ δε γνωρίζεις τι θα γίνει στο μέλλον και πρέπει να είσαι χαρούμενος».