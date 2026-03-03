Βολές Σάριτς κατά ΝΒΑ: «Ντροπιαστικός ο τρόπος που δίνουν υποσχέσεις οι ομάδες στους παίκτες»

Ο Ντάριο Σάριτς σε δηλώσεις του τα έβαλε με το ΝΒΑ και τον τρόπο που οι ομάδες συμπεριφέρονται στους παίκτες κι ανέφερε ένα δικό του παράδειγμα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι κρίμα που κάποιοι άνθρωποι στο NBA, που σε φέρνουν και σου λένε ότι θα έχεις ευκαιρία και ότι θα παίξεις, στο τέλος δεν το τηρούν. Είναι ντροπιαστικός ο τρόπος που δίνουν υποσχέσεις. Κανονίζεις τη ζωή σου σύμφωνα με αυτή την ιστορία, φέρνεις την οικογένειά σου, και θα ήταν καλύτερα να μου είχαν πει από τον Αύγουστο: "δεν σε θέλουμε, πάμε προς άλλη κατεύθυνση".

Κι έτσι, πετάω από το Σίμπενικ, έρχομαι στο Σαν Φρανσίσκο, οδηγώ δύο ώρες μέχρι το Σακραμέντο, αποκοιμιέμαι λόγω jet lag, ξυπνάω στις πέντε το πρωί, έχω ιατρικά ραντεβού, επιστρέφω στο Σαν Φρανσίσκο και με βάζουν στο training camp στις 25 Αυγούστου και δεν ήμουν σαν τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα, ότι θα τα υπερασπιστώ όλα και θα ρίχνω τάπες παντού; Υποθέτω ήξεραν ποιος είμαι. Και αυτό μου είναι περίεργο σε αυτό το επίπεδο».